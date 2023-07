Acusan a Villanueva de intentar “sabotear” la procesión del Carme de Carril

La resolución de la Consellería do Mar de inhabilitar al patrón mayor de Carril, José Luis Villanueva, tras ser condenado por una agresión, sigue generando polémicas en el seno de la misma. Los críticos con Villanueva le acusaban ayer de haber intentado “sabotear” la celebración de la procesión marítima del Carme de Carril. Se amparan en el escrito que firma el propio Villanueva y en el que advierte que no va a presidir los actos que se van a celebrar hoy en la fiesta, delegando en la vicepatrona mayor primera esa representación. Sin embargo, una de las cuestiones que conlleva no asistir a la procesión es que deja de ser coordinador de seguridad, figura clave para la celebración del evento y que pasaría a la vicepatrona previa comunicación a Capitanía Marítima.

Los críticos aseguran que el Villanueva remitió un comunicado alertando de esa decisión a Capitanía, pero el viernes por la tarde, cuando ya no había nadie en las instalaciones administrativas, “poniendo en riesgo la celebración de este evento”. Estos se pusieron en contacto con el responsable de Capitanía que, “amablemente, en fin de semana y con carácter extraordinario, ha autorizado el cambio para que la procesión se celebre como estaba previsto, asumiendo la vicepatrona mayor primera la representación legal de la Cofradía”. A mayores, aseguran que el patrón mayor “ha dado órdenes a la Secretaría del pósito para que no se recoja de la sede electrónica la notificación remitida por la Consellería do Mar que lo inhabilita como patrón mayor”. Ese sería el motivo por el que, el pasado viernes, la vicepatrona mayor primera dio orden de que se le notificase personalmente a Villanueva la resolución a través de mensajería móvil. Los críticos con la gestión de Villanueva han solicitado una convocatoria urgente de la xunta xeral para proceder a la nueva designación de patrón mayor después de la decisión adoptada por la Consellería de Mar, una resolución que se dio a conocer esta misma semana.