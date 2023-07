Vilanova vs Stratford

A primeira vez que oín falar do Festivalle foi nunha xuntanza no pazo de Vista Real. Estabamos a punto de saír da pandemia e no vello solar dos Martínez de Orense xuntáronse directivos de Amigos de Valle-Inclán, como Paz Gago, Méndez Romeu, Alicia Padín e Paco Charlín co alcalde, Gonzalo Durán, e o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. Íase organizar unha función de “El Brujo” que levaba por título “El alma de Valle-Inclán”, pero aínda quedaban cousas por atar.

A idea parecía perfecta porque sería un paso trascendental no obxectivo de converter Vilanova na shakesperiana Stratford. A min parecíame que existía unha intención moi saudable de sacar adiante o proxecto, pero temín que poidera quedar nun de tantos experimentos que se estancan por falta de apoios. Había un argumento para o optimismo: as institucións culturais non deberían negarlle financiamento a un certame teatral en Vilanova, pois sería tanto como negárllelo a Valle.

“El Brujo” abreu o camiño a un acontecemento que nin a alma de Valle podía fantasear. Tres anos despois daquela xuntanza en Vista Real vemos pasar polo auditorio as mellores compañías representando obras teatrais do xenio do Cuadrante. Esta semana subiron ao escenario todas as representacións que se estrearon en Galicia e en España. Pedro Casablanc, co seu Valle, según Gómez de la Serna acapara este ano premios incontestables; Morfeo teatro quixo pechar aquí a súa xira anual e “El Brujo” volveu impregnar a atmósfera de maxia escénica. Ainda falta a Testa do Bautista dun CDG que se apunta con gusto a este festival.

Vilanova non presume de nada, somos os vilanoveses quen presumimos de Vilanova. Os Amigos de Valle, xunto co Concello e a Consellería poden alardear de que, en dous anos, o Festivalle está consolidado. Sempre quedarán aspectos por mellorar, como o de realizar algún espectáculo ó aire libre ou repetir algunha función para que ninguén se quede sen desfrutala. Pero o obxectivo principal de difundir a figura e a obra de Valle-Inclán está conseguido.

O soño de que Vilanova sexa a Strattford española non semella xa tan quimérico. Tampouco hai que obsesionarse con paralelismos shakesperianos. O caso é que O Salnés quere teatro, os nosos visitantes queren teatro tal como se demostra función tras función co auditorio repleto. E Vilanova quere, merece ser a sede do valleinclanismo universal que un día soñara Torrente Ballester.