“Non fai falla ter mente aberta para ler o libro, non pedimos permiso, só existimos”

Diana Kurich non é a típica poeta. Descrita a si mesma coma alguén que “en segredo colecciona palabras nun tarro de cristal, sementa afectos debaixo dos lastros, baila na punta do pé, toca algún que outro instrumento e sabe (porque así llo ensinaron) dar puntadas sen fío”, o seu amor por diversas artes é impreso nos seus versos e na súa personalidade. A combinación de poesía, música, danza e tradición artística galega na súa primeira obra “Feitas ao sisel” valéronlle o premio de poesía erótica das Illas Sisargas en Malpica. Este sábado presenta un espectáculo no Auditorio de Valga, onde busca darlle unha nova dimensión á súa obra.

– ¿Quen é Diana Kurich?

– Eu son unha rapaza de aldea, pobre, lesbiana, feminista, que non atopaba ningún tipo de refuxio nas series nin nos referentes literarios. O que facía era unha especie de refuxio dentro da escritura, un realismo máxico. Saín do armario como poeta aos 40, porque o sistema así mo propuxo, porque non fun capaz de facer público o que facía, o que formaba parte da miña intimidade.

– ¿Qué momentos a levaron cara a escritura?

– Estar rodeada de poetas e artistas fixo que repensase dar un paso á fronte e facelo público.

– Este sábado presenta a súa obra “Feitas ao sisel” no Auditorio de Valga, con poesía, música e baile. ¿Qué pode esperar quen vaia?

– A sorpresa, porque o poemario non é a presentación, senón que é un guion para o espectáculo. Levaremos danza, música, poesía...

– Entón vai moito máis aló dunha simple presentación.

– Creo que o libro quedou nun segundo plano. Xuntámonos seis amigas que nos dedicamos profesionalmente á música, á danza e á composición... e construímos. O libro é simplemente un guion.

– Ven de lograr un grande éxito con “Feitas ao sisel”. ¿Esperaba tan boa recepción cando a presentou por primeira vez?

– A verdade é que non esperaba nada, eu cando me presentei ao certame foi case por obrigación das amigas. Non tiña pensado nin gañar nin a recepción unha vez publicada a obra, foi toda unha sorpresa. Xa está preparada a segunda edición do libro, e con toda a humildade do mundo recibir isto tamén significa prepararse emocionalmente para esta exposición tan pública.

– ¿Tivo unha boa experiencia coa editorial?

– Atopeime cunha editorial excelente, só me puxeron unha condición: carta branca para facer o que eu quixese coa obra.

– En novembro recibiu o premio de Poesía Erótica das Illas Sisargas en Malpica. ¿Qué sentiu?

– Estaba nun festival agroecolóxico, eran as doce da noite cando recibín a chamada na que mo dician. Pensaba que era unha broma das amigas, pero cando vin que era certo costoume asimilalo Eu son de procesos lentos.

– ¿Qué temas toca a súa obra?

– A erótica, a danza tradicional, a literatura oral galega, o feminismo, a loita contra o estigma da saúde mental... en temas, eses son os máis transversais. Logo a obra narra unha historia de amor entre dúas mulleres en dous tempos, onde o baile solto representa a parte de sedución e o baile agarrado é máis o pel con pel, a erótica máis corporal, sempre da man das instrucións da danza. Presento o poemario como un ‘bailograma’ entre versos.

– ¿Cómo se lle ocorreu incorporar a cantiga popular e a danza nel?

– Porque me inspiran e forman parte da miña vida cotiá. Rosalía de Castro é un referente brutal para todas as poetas galegas, e creo que como digo no principio do libro, este poemario foi bailado antes que escrito, e sempre fai falla que alguén cante.

– ¿Pensa que é unha obra que todo o mundo podería gozar lendo?

– Creo que é unha obra accesible. Atopo xente pola rúa que me di que compraron o seu primeiro libro de poesía e iso para min é un premio enorme e o grande éxito desta obra. Tampouco fai falla unha mente aberta para lelo, non estamos pedindo permiso, simplemente existimos.

– ¿Qué a inspira cando escribe?

– A necesidade de crear espazos máis diverxentes e de crear outros amores posibles.

– ¿Cómo definiría a súa escrita?

– Nótanse os referentes dos que bebo da literatura oral. Intento facer unha linguaxe fácil aínda que estea chea de símbolos e metáforas. Na tradición oral a palabra sempre era accesible.

– As persoas que coñeceu a través do seu traballo de taberneira foron inspiración para a súa escrita?

– Claramente. Cando eu cheguei a Compostela eu traballei nun dos bares referentes da música tradicional, onde se facían foliadas. Alí foi onde me acheguei a todo este mundo. E a xente que viña ao bar, o máis parvo facía avións, así que todos eran referentes musicais, de danza, de teatro...

– ¿Hai un libro novo en camiño?

– De momento estou gozando desta obra moitísimo porque quero deixarlle un sitio para estoupar, deixar florecer e vivir o bonito deste proceso de creación disto, que antes só formaba parte da miña intimidade e das cousas pequenas.

“As infancias LGTBIQ+ estamos rotas dalgunha maneira”

– Falar de sexualidade segue sendo tabú, sobre todo se é muller. ¿Sentiu que non a tomaban en serio porque fai literatura erótica?

– Creo que a erótica está tomada como banal. En realidade todo o mundo fai poesía erótica, dependendo dende o prisma que o collas. Non creo que me tomen menos en serio, eu penso que se achegan a ela porque saben o que é

– ¿Cree que á sociedade en xeral lle viría ben liberarse das súas ataduras e abrazar a súa sexualidade con maior naturalidade?

– Penso que deberíamos deixar o racional, no que esas aprendizaxes de odio nos limitan, e debería ser todo un pouco máis sensorial, que a pel nos dirixa e non esas formas de pensamento.

– ¿Pensa que a sociedade aínda arrastra ese puritanismo procedente de diferentes crenzas que influenciaron a nosa historia?

– Por parte de moitos organismos sempre houbo unha forte recriminación e opresión sobre o que consideraban diferente. Aínda así, sobreviviu, porque o amor move montañas. Creo que nesta sociedade o único que fai falta é escoitarse a un mesmo.

– ¿Cómo foi a experiencia de medrar sendo unha muller lesbiana en un lugar eminentemente rural?

– Todas as infancias LGTBIQ+ estamos rotas de algunha maneira, porque nos romperon a nosa adolescencia, o noso desexo... entón retrasamos ese espertar sexual. O meu coincidiu coa saída do entorno rural e non creo que sexa casualidade, senón que se me dou a oportunidade de ser un pouco máis libre. Vivindo no rural o único que tiña eran referentes homófobos.

– ¿É común nas persoas do colectivo LGTBIQ+ retrasar o espertar con respecto aos seus compañeiros cisxénero e heterosexuais?

– Nese contexto eu avogo pola necesidade dos armarios para protexernos, que é algo que aprendín recentemente. As persoas non sempre están preparadas para florecer, entendo o armario coma ese ovo necesario para madurar, porque precisamos fortalecernos e para iso precisamos moitísimo da familia LGTBIQ+. Unha vez que atopamos o noso sitio é cando podemos florecer a salvo, tranquilas.

– A conclusión é que saír do armario é un acto de valentía, pero que non saír non é unha vergoña.

– Eu sempre imaxino que esa persoa que necesita todo o tempo que precise para coller a forza dos sete mares para estoupar en flor e converter as dores en cores. Sempre é marabilloso ver florecer a quen, en algún punto, se lle inundaban os ollos de tristeza.