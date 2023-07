El legado que dejan dos profesores en el IES Castro Alobre

La jubilación, tras una entrega en cuerpo y alma a una profesión, suele ser un bien muy preciado. Ese premio, lo acarician Pepe Torres (Santiago) y Concha Barreiro (A Pobra do Caramiñal), que, tras 23 y 25 años como docentes, se jubilarán en septiembre y noviembre, dejando en el IES Castro Alobre un recuerdo imborrable entre el personal y los alumnos.

Ambos aterrizaron por adscripción a la ESO y, lejos de vivir una experiencia complicada, su estancia en Vilagarcía ha sido inmejorable durante este tiempo. Tan fue así, que Torres se ha recorrido a diario los cerca de 50 kilómetros que separan la capital gallega del centro escolar. “Estaba en Boimorto y decidí concursar. Acabé en el Castro Alobre con la idea de estar unos cuatro o cinco años y trasladarme a Santiago. Tuve oportunidades de hacerlo, pero para mí siempre prevalece trabajar a gusto”, señala Torres, exvicedirector del instituto.

Similar a su situación ha sido la vivida por Concha Barreiro, que comenzó dando clases en 1999 en el centro tras su paso durante seis años en el CEIP Arealonga, una situación que le permitió adaptarse a la ciudad y residir en la misma. ”El instituto, desde que llegué hasta ahora ha evolucionado con muchísimos cambios. Ahora contamos con nuestra aula de informática y una biblioteca grande que funciona perfectamente. Siempre estuve muy a gusto durante mi estancia”, rememora ya con nostalgia Barreiro, a la que le quedarán aún tres meses de docencia antes de su nueva vida alejada de las aulas.

Aunque Torres ha compatibilizado su faceta como profesor de Inglés y como vicedirector estos dos últimos años y Barreiro como profesora de Música y tutora, ambos han destacado por su entrega al alumnado y una profesión que les ha permitido almacenar en su mochila vital numerosos recuerdos. “Se me viene a la memoria un alumno que me encontré haciendo la compra y me ayudó a sujetar una bolsa grande. Me contó que había logrado entrar en la Universidad con una prueba para mayores de 25 años. Varios años después vino a visitarme y me dijo que era abogado y que trabajaba en un despacho. Me emocioné”, admite Barreiro con alegría.

Y es que, para ella, más allá de lo puramente académico, el apartado emocional es lo que le ha permitido ganarse el cariño del alumnado y dar ese valor añadido a sus clases. “En el Castro Alobre se trabajaba en equipo. Al margen de ser profesora de Música, lo que más me gustaba era ser tutora. Ahí es donde ves realmente la enseñanza, no solo son los objetivos, sino conseguir que el día de mañana sean unas grandes personas”, destaca la docente.

Asimismo, su labor ha trascendido hacia la motivación de los estudiantes bajo la máxima de que todos son válidos en uno u otro sentido. “Soy defensora de que todo el mundo tiene un futuro. Hay que buscar lo que a cada uno le guste para que el día de mañana sea un profesional. En mis tutorías intentaba ayudarles y encaminarles hacia una profesión que les llenara”, destaca Barreiro.

Futuro

Una vez que se cierra una etapa se abre otra nueva y, a escasos meses de que llegue el día en el que ya no vuelvan a caminar sobre el “hall” del Castro Alobre, la incertidumbre y los planes para el futuro son los pensamientos más recurrentes en la mente de Torres y Barreiro. “Me quedo con los alumnos, con los compañeros que he tenido y con el viaje de estudios que inicié en el año 2000. Ahora no sé a que voy a dedicar mi tiempo y no es que esté arrepentido de la decisión que he tomado, pero creo que me va a costar adaptarme a la nueva situación. No me molestaba ir a trabajar, sino todo lo contrario. Estoy convencido de que a partir de octubre va a ser duro”, sostiene Pepe Torres.

En el caso de su homóloga, tiene más claro el futuro, aunque coincide en que la decisión y el cambio de vida es complejo. “Hace unos años publiqué un libro y pienso seguir escribiendo. También quiero dedicar parte de mi tiempo a la pintura, a la jardinería y a un proyecto que tengo sobre la Memoria Histórica”, anticipa Barreiro.