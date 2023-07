“Igual es muy inocente pensar que vaya a cambiar las cosas por desnudarme, pero si sirve para que alguien no vote a la ultraderecha lo daré por bueno”

El Atlantic Fest tendrá del 20 al 23 de julio a Sidonie como un motivo a añadir a las razones para disfrutar de la música en la playa de A Compostela. Marc Ros es el líder vocal de la banda catalana con más de 25 años de carreteras infinitas.

– Tres no son multitud. Sidonie lo lleva dejando claro ya durante décadas.

– Hoy reflexionaba sobre el hecho de que en Barcelona en 1997, cuando empezamos, había como 50 o 60 bandas y no queda ni una. Eran tiempos de una escena underground en Barcelona muy potente y solo quedamos nosotros. También está Dorian, pero son unos pocos años más jóvenes. Es increíble pensar como hemos aguantado, pero creo que la clave han sido las relaciones personales, la sintonía humana, algunas buenas canciones, y algún golpe de suerte. Los tres hemos sido siempre Marc, Axel y Jesús, y así es como se va a llamar el nuevo disco porque vengo reflexionando sobre eso desde hace un tiempo. Quien tiene que defender el nombre de Sidonie somos nosotros y un álbum es un lugar donde siempre tenemos que hacerlo.

– Hay sonido Sidonie, imagen Sidonie, pero la actitud Sidonie es incuestionable. ¿Cómo la define?

– A veces ridícula y a veces muy moderna, sin que suene pretencioso porque ser moderno siempre es algo tan difícil que solo fenómenos como Bowie o Milan Kundera lo pueden lograr. Lo que sí es que nos veo diferentes. En el escenario yo puedo ponerme en el lateral mientras ellos están tocando y yo les observo y pienso que llevan una semana pensando qué se van a poner para un concierto, les veo disfrutar y eso me hace disfrutar a mí. Es como una conexión. A veces puede parecer ridículo y a veces muy moderno. Somos banda banda, una banda triángulo equilátero de verdad. El trío catalán.

– Y ha reconocido usted abiertamente que fuera del escenario es un tímido de manual. Cualquiera lo diría.

– Lo era en mi niñez a nivel enfermizo. Nos ha pasado a muchos que estamos ahora en escenarios. Como en todos los ámbitos, en un escenario hay de todo. Los que me conocen de antes que sabían que tenía hasta problemas para comunicarme. Marc Herrero Ros es uno y Marc Ros es el personaje que me he construido y que después también lo he aplicado en mi vida personal, sobre todo cuando me tengo que manejar en ámbitos sociales. El tímido sigue estando ahí. Te diría que Marc Herrero ni se enteró de que hubo una pandemia, con todo el respeto a lo que supuso esa catástrofe, pero lo digo porque soy de los que no salgo de casa prácticamente para nada. Soy feliz en mi soledad. Almodóvar también lo decía, que su vida sin pandemia y con pandemia fue lo mismo. Disfruto mucho leyendo, escuchando música, viendo cine o tocando solo.

– Sidonie viene de una canción de Brigitte Bardot. Esa historia es para contar.

– Tiene historia. Los nombres de las bandas los ponemos porque están de moda. En los 80 había del estilo Danza Invisible, Héroes del Silencio... En los 90, se hacía con palabras en inglés como Deluxe. Nuestro nombre era un nombre de chica en francés. Que descubrimos en una historia bonita de un gran poeta de Charles Cros y que Brigitte Bardot interpretó en la película “Vida privada”. Hay una historia que continúa con una gran escritora como Sidonie Gabrielle Colette. El nombre me gustó como sonaba, era sensual, tres sílabas, sonoro… Antes éramos Citadel, que también seguía siendo una canción y también muy sensual. Hay nombres de bandas muy bonitos, pero el nuestro nos gusta mucho.

– ¿Si ustedes no disfrutan se hace más difícil hacer disfrutar a los que están delante?

– Es lo que hemos visto en otras bandas. Si no se disfruta en el escenario es difícil hacer disfrutar. He visto a Radiohead en directo y a mi no me han aportado nada. He visto que era un concierto para adentro, egoísta, y tienen muy buenos discos. También con Air me pasó un poco lo mismo con un directo egoísta. Nosotros apostamos por todo lo contrario. Queremos espectáculo y diversión porque delante tenemos gente que ha venido a vernos y no solo a escucharnos. Tenemos que ofrecer algo acorde a las melodías que hacemos. A mí ver que hay músicos que no dicen ni gracias entre canciones me parece feo.

– Disfruta tanto que se ha desnudado recientemente en Murcia junto a Rocío Sáiz.

– Tuvo más repercusión ese momento que justo unas semanas previas al lanzar nuestro single adelanto de nuestro disco. Es curioso como funcionan las redes sociales. Mucha gente me felicitó por ello, pero mucha gente se indignó al hacerlo al lado de una chica que enseña los pechos. Fue algo totalmente improvisado y que viene derivado de una censura que le tapaba los pechos a Rocío. Y yo puedo mostrar los pechos cuando me dé la gana, y si no me sacaba la polla no ayudaría en nada. No pensé que fuese a explotar todo como lo hizo. Llevo una semana hablando de eso. Igual es muy inocente pensar que vaya a cambiar las cosas por eso, pero si sirve para que alguien no vote a la ultraderecha lo daré por bueno.

“El avatar que sale al escenario tiene que ser honesto”

– Usted se ha atrevido incluso a escribir una novela. ¿Su cabeza es un brain storming incontenible o qué?

– Es que me gusta mucho leer, es lo que más me gusta con escuchar música. Ahora veo que no es una novela buena porque está llena de errores, tanto que me quedé con ganas de hacer otra. Hablando con escritores muy buenos me dicen que todas las primeras novelas son muy complicadas y, que cuando no lo son, y salen muy bien se vuelven un problema. Gerard Reve era un escritor holandés que hizo una primera novela tan perfecta que le hundió para siempre. A mí no me pasará seguro (risas). Escribiendo “El Regreso de Abba” lo que sí tengo claro es que me convertí en un mejor lector y espero llegar a ser también mejor escritor. A veces me muero de vergüenza y pienso por qué lo hice, por qué escribí ciertas cosas.

– Y lo de dormir como lo lleva, ¿ahora que peinamos canas?

– Fatal. Insomnio. Ahora no tan mal como otras veces, pero cuando compongo o grabo estoy insomne total. Curiosamente cuando más necesitas dormir, menos duermes. Ahora estoy en 6 horas y ya me parece un lujo.

– Ese insomnio parece ser que le lleva a anotar ideas, melodías que luego muchas se convierten en canciones.

– Soy de grabar y de escribir cuanto tengo esos flashes. No me da pereza levantarme de la cama. Hay una anécdota de Keith Richards, que se considera una persona vaga, que se levantó esa noche y grabó el riff del Satisfaction y pensaba que al día siguiente era una mierda. No la querían sacar porque la consideraban demasiado comercial. Lo que nos hubiésemos perdido si se hubiese quedado en cama.

– Da la sensación que forman un grupo muy a flor de piel, transparentes y con una conexión que se transmite.

– Se trata de ser naturales y de verdad. Eso es superbásico. Que ese avatar que tienes que sale al escenario sea lo más honesto y más puro posible y que no esconda nada.

“Mi sueño es que el público girase a nuestro alrededor”

– En el Atlantic Fest tocarán de tarde ¿Dependiendo de la hora es más o menos difícil encontrar ese clímax con la gente?

– También tenemos biorritmos como cualquier grupo. Sinceramente preferimos la hora del vermú de tarde. Yo solo viviría de 7 a 9 que es cuando me pongo a cenar. Esa es la hora maravillosa para todo, para un concierto, para hacer el amor, para fumar lo que sea... Siempre mucho mejor que tocar después de las 12 de la noche. Antes éramos la banda fiestera y odiaba tocar a esa hora. Pronto tocaremos a la una de la madrugada y estoy como nervioso. Ese es un horario más para discjockeys que para una banda como nosotros.

– La versatilidad de Sidonie también se hace notar en el idioma. ¿Quizá han dejado un poco el inglés de lado?

– Un poco sí, pero tenemos una pequeña trampilla. Como nos encanta cantar en inglés hacemos una versión de vez en cuando. Como somos muy fans de The Who estarán muy presentes en el próximo disco con una versión del himno My generation. Nos apetece saborear en inglés siempre y ojalá supiéramos francés. Incluso en italiano tengo una canción guardada y el catalán me flipa. Además, lanzo mi ofrecimiento a que si algún grupo quiere cantar en gallego y le apetece una colaboración conmigo yo encantado. Los idiomas son como las guitarras que no suenan igual. No pones los dedos de la misma forma al tocar ni la lengua de la misma manera para pronunciar en diferentes idiomas.

– ¿Y el momento gira cómo lo llevamos?

– Tratamos de que sea divertido, pero no es gustoso. Sí lo es hacer el show, esa cena, esa conversación… Eso es precioso, pero la carretera, los vuelos, el saltar de hotel en hotel… Eso se lleva peor. Mi sueño es que el público girase a nuestro alrededor y que siempre quisiera venir a vernos.