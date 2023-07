Los últimos esfuerzos para evitar el cierre del anexo de A Lombra

Dos de las madres afectadas por el cierre del anexo de A Lomba mantuvieron, durante la mañana de ayer en Pontevedra, una reunión con el inspector de Educación para presentar las 4.207 firmas y evitar dicha clausura con unas explicaciones que puedan convencer a la conselleira y se replantee la decisión.

Durante el encuentro las afectadas transmitieron su voluntad de que el centro educativo se mantenga activo alegando la ubicación en el centro de Vilagarcía, lo cual facilita a muchas familias poder conciliar, ante los servicios que se ofrecen, como es el caso del Plan Madruga.

Por su parte, desde Educación mantuvieron su postura basada en las pocas matriculaciones y en la necesidad de optimizar los recursos disponibles. No obstante, y aunque las posturas parecen alejadas, la documentación fue elevada a la Consellería, consciente de la problemática de las familias y que, presumiblemente, comunicará una decisión en próximas fechas.

Aunque las sensaciones no son las mejores, los padres involucrados en esta situación, mantienen la esperanza de que haya un cambio de rumbo debido al trastorno que puede generar no solo en las familias a la hora de conciliar, sino en los propios alumnos que ya tienen sus amigos, sus rutinas y están habituados al ambiente escolar en el centro. De mantenerse esta decisión, no descartan movilizarse.