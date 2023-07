O Triángulo do Cantiño converterase nunha homenaxe a José Manuel García Parada

Esta proba era unha competición que se realizaba alá polos anos 90 na Arousa, pero que deixou de facerse durante unha década. O ano pasado, a asociación Dorna decidiu recuperala para convertila nunha homenaxe a Parada e ao sueco Staffan Mörling.

A regata sairá da Punta do Campelo cara o Seixo para que poida seguirse desde terra. O Concello, explicou na presentación o alcalde, Luis Arosa, colaborará na loxística, mentres que Elena Otero, edil de Mar da Illa, resaltou a importancia de “seguir mantendo a tradición”. Manuel Suárez, tenente de alcalde da Illa, explicou que se trata dunha actividade “sen ánimo de lucro que se mantén a frote co traballo altruísta de moita xente e pese á falta de sensibilidade que amosan algunhas administracións”.

Héctor Suárez, presidente da ENT tamén destacou o feito de que, entre as trinta dornas que van a participar o sábado, “estará ‘Orixes’, unha embarcación que estará tripulada por Lorenzo Mörling, fillo do antropólogo suco ao que está adicada a Copa de Dornas a Vela”. Mörling navegará acompañado por Thomas Bjur e tamén ten previsto participar na Regata dos Faros, que se disputará o día 22 no Grove. “Está emocionado e orgulloso por poder participar nesta competición que honra o traballo e a figura do seu pai”, explica Suárez.

Petición formal para amarrar no peirao do Cabodeiro





A Escola de Navegación Tradicional vai cursar unha petición formal para poder amarrar as embarcacións no peirao do Cabodeiro. A entidade está traballando nun proxecto de maior calado, que vai supor a creación dunha Mariña tradicional ou museo flotante na Arousa, pero mentres isto non se leva a cabo, ten que atopar un sitio onde acomodar as embarcacións. O peirao do Cabodeiro reúne esas condicións, xa que se trata dunha rada que se atopa en desuso e onde non suporían un estorbo para a flota profesional, ubicada na súa meirande parte no peirao do Xufre. Utilizar ese peirao sería un gran avance para a entidade.