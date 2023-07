“Non podemos apelar únicamente á razón, ten que estar acompañada dos sentimentos”

Carlos Meixide é un dos novelistas máis recoñecidos do Salnés. Nado en Vilagarcía, reside na actualidade en Santiago de Compostela onde desenrrola as súas labores coma escritor e editor. Con máis de dez libros publicados hasta a data, o vilagarcián presenta as dúas últimas obras “Viva a Comuna!” e “Ánxela e Spencer” que, neste caso, é unha novela infantil.

Ademáis da súa faceta coma escritor e editor, ten o seu selo Rodolfo e Priscila xunto a poeta santiaguesa Berta Dávila, un proxecto que lle serve para poder autoeditar os seus traballos alonxándose das grandes editoriais.

–Adoitase dicir que aos escritores que tanto o entorno coma as experiencias teñen unha importancia chave nas súas obras, ¿qué papel xogou no seu caso Vilagarcía?

–Vilagarcía é a vila na que naceu miña nai e mais eu. Aínda que non cheguei a criarme ahí.Teño moito vínculo coa cidade e me lembro, de cativo, ir todos os fins de semana a visitar a miña avoa. O vínculo é moi grande. Con respecto a miña obra literaria, escribín “Arousa”, a cal está centrada en A Illa, pero ten unha chiscadela de Vilagarcía e a miña infancia alí.

–Comezaches coma escritor coa literatura infantil coa publicación do libro “A Miragaia” e, posteriormente, traballaches a novela. ¿Cómo foi ese cambio de rexistro?

–Especialmente o que fago é novela tanto xuvenil coma de adultos. Creo que o que une todo é o humor coma elemento constitutivo de tódalas novelas.É unha maneira máis irónica ou divertida de mirar o mundo. Todas as novelas, aínda que non sean do xénero, podemos atopar este compoñente. Penso que é o que lle da a unidade.

–Unha das súas peculiaridades é que edita as súas propias obras no selo Rodolfo e Priscila, ¿qué vantaxes ten este formato?

–Para min a autoedición, sobre todo, nace de unha vontade case persoal dun proxecto vital no que poder orientar a maior parte do meu tempo de traballo cara o que a min me interesaba, que era o aspecto creativo. Son xornalista de profesión e exercín durante moitos anos, pero nun momento dado tiven unha certa crise vocacional e pescudando un pouco no meu interior,o que quería facer era vincular a miña vida á escritura. O selo non é tanto un cuestionamento do mundo editorial tradicional coma unha necesidade de tomar o mando da miña vida. A vantaxe que ten é que se tes a capacidade de armarte do traballo que require, os beneficios da obra revirten en ti. Conseguín o obxectivo de vivir da escritura e ter unha rede de lectores que me permiten adicar o meu tempo ao que quero.

–¿Esta alternativa é o futuro para os escritores?

–Non sei se é o futuro exactamente.É evidente que co paso do tempo mudan as formas de distribución, de edición ou de ventas. É inevitable coa tecnoloxía.Un non sabe moi ben como vai ser o futuro nesta materia. O que sí teño claro é que no futuro veremos formas novas de ler libros, de distribuir libros e de producilos.A distancia que hai entre que ti escribes un texto e que o pos á venta, non é tan complicada en comparación a outro tempo. Agora é máis accesible facelo cunha relación directa cos lectores. Por iso a autoedición cada vez ten maior presenza.

–¿Que é o que non falta nas obras de Carlos Meixide?

–Sempre procurei, especialmente nas novelas xuvenís, dar unha visión humorística e restarlle gravidade á realidade que moitas veces a xente tenta envolvela.No caso do meu libro, “Viva a Comuna!”, busco que non sexa excesivamente grave a forma na que contar un feito histórico.

–Xunto coa obra “Ánxela Spencer”, atópase na promoción de este derradeiro libro do que fala. ¿Cómo xurdiu o tratamento de este acontecemento histórico pola súa banda?

–É un episodio histórico que sempre me fascinou. É unha revolución moi singular e que non é de todo coñecida en comparación a outros feitos similares coma a Revolución Francesa. Foi a primeira vez que o movemento obreiro tomou o poder e se enfrontou directamente ao capitalismo. Entón é moi interesante, xa que aconteceu en Paris, o centro da modernidade por aquel entonces, onde confluían os principais líderes políticos e sociais do mundo. Dende o primeiro momento chamoume a atención e, ademáis, cando comecei a idear na miña cabeza a posibilidade de facer unha novela histórica, cadraba no tempo. En Europa foi a crise e a guerra de Irak. Ao mesmo tempo xurdiron nese momento unha serie de movementos sociais alternativos e, con todo isto, atopei moitas semellanzas coa época da Comuna de París. Me fascinou a posibilidade de contar a relación coa actualidade.

–Nese proceso de documentación destaca esa rebeldía por parte da clase obreira. ¿Seguimos cometendo hoxe en día os mesmos erros?

–Repasando a historia volves a atopar circunstancias que son moi semellantes ao que se produce na actualidade. Sempre se dí que hai que estudar a historia para non repetir os erros do pasado. Non sei se o máis axeitado será darlle a volta á frase e estudar o presente. A mín me serve para comprender mellor a historia, que é máis complexa. A través desta análise podes descubrir o motivo polo que se produciron certos acontecementos. É evidente que hai un compoñente cíclico, especialmente na historia do capitalismo.

–Na novela podemos atopar un aspecto como é a condición humana e as diferentes emocións, ¿podemos desvincularnos da nosa natureza?

–No tempo da Comuna é moi evidente que existe un compoñente racional dentro de pensamento e a bioloxía que non pode desvincularse da parte emocional e afectiva. Dicían que a razón en sí mesma pode desembocar na tiranía. Non podemos apelar únicamente á razón, ten que estar acompañada dos sentimentos. Todo iso forma parte da esencia humana.