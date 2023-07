Vertido, temperatura del agua o ambas. ¿Cuál es la causa de la mortandad del marisco en una playa de A Illa?

No es la primera vez que ocurre, pero en los últimos tiempos se ha convertido en demasiado frecuente y se registra en una cantidad que no recuerda ninguno marinero. Lo ocurrido este fin de semana en la playa de A Canteira de A Illa, donde aparecieron una gran cantidad de conchas de moluscos, ha despertado la preocupación en un sector que ya no anda precisamente boyante como para que ocurran este tipo de incidentes.

Los técnicos del pósito recogieron ayer una serie de muestras que han remitido al Instituto Tecnolóxico do Medio Mariño (Intecmar) para tratar de determinar qué fue lo que provocó esta gran mortalidad. Así lo reconoce el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, que ayer reconocía que las causas “pueden ser muy variadas, o incluso, un conjunto de todas ellas, e irían desde un posible vertido hasta la temperatura del agua, que hace unos días llegó a 23 grados y que ha variado a 17 o 18 grados a causa del viento del norte; este cambio ha podido coger a todo ese marisco, fundamentalmente longueirón y almeja, débil por el desove y pudo provocar esta ingente mortalidad”. De todas formas, el patrón espera que las analíticas que haga el Intecmar sirvan “para identificar lo ocurrido, porque es algo que nos preocupa mucho a los mariscadores por el golpe económico que supone para todos”. La presidenta de la Organización de Produtores de A Illa (OPP-20), Inmaculada Rodríguez, también reconocía ayer que “nunca he visto una situación como esta; es cierto que hemos sufrido mortandades importantes, pero en tal cantidad y en una zona tan concentrada, nunca lo había visto en A Illa Al igual que el patrón mayor, Rodríguez espera que “se pueda saber cuanto antes que es lo que ha ocurrido, sospechamos de un vertido al aparecer todo el marisco en un lugar tan determinado de la costa, pero tendrán que ser los biólogos los que determinen las causas”. La mariscadora estaba impactada ayer con lo ocurrido ya que una parte importante de la playa “quedó cubierta por las conchas de navaja, longueirón y almeja”, aunque la marea ya ha devuelto al mar la mayor parte. Hace un mes exacto era otra playa de la ría de Arousa la que registraba un fenómeno muy similar, la de A Lanzada. En ella aparecían miles de conchas de navaja vacías que se atribuye, en principio, a una brusca subida de la temperatura del agua, ya que llegó a alcanzar los 20 grados en un punto donde apenas suele alcanzar los quince. Sin embargo, la posibilidad del vertido es algo que no se descarta en A Illa ya que, en los últimos días, se ha podido apreciar la presencia de espuma en alguna de las playas próximas a A Canteira. Además, las mariscadoras todavía tienen muy presente en su memoria lo que ocurrió con el sentinazo del “WEC Vermeer” el pasado mes de diciembre, un vertido de gasóleo que acabó provocando una importante mortandad en las playas a las que acabó llegando.