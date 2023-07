“Nuestra vocación al fin y al cabo también supone tomar partido por la cruz”

A sus 24 años, Ernesto Gómez Juanatey ya puede regocijarse de haber cumplido su sueño: convertirse en sacerdote. El joven de Vilagarcía fue ordenado sacerdote la semana pasada junto a Mateo Aguado, de Santiago y también de 24 años. De niño sintió la llamada de la fe, ayudado en parte por la tradición cristiana de su familia, las enseñanzas del colegio San Francisco y el guiado del párroco de Arealonga, José Torrado. Lleno de felicidad y agradecimiento tras la llegada de su primera misa este viernes, no se olvida de aquellos que le ayudaron a llegar a donde está ahora, a punto de emprender un largo camino como sacerdote.

–Con 24 años ya es sacerdote, lo que indica que su fe ya viene de lejos ¿Cuándo supo que quería dedicarse a esto?

–Mi vocación surge en la Parroquia de Vilagarcía. Asistía a misa los domingos, a la catequesis, y recibía los sacramentos. En ese contexto empecé a hablar con el párroco, José Torrado, y esas conversaciones me ayudaban con mi familia, mis estudios y a ser mejor y buscar la voluntad de Dios. En algún momento me hice consciente de que cuando fuese mayor tenía que devolver a los demás la ayuda que Don José me dio a mí.

–¿Se crió en un ambiente religioso o encontró la fe por su propio camino?

–Crecí en una familia cristiana donde se me enseñó a rezar todos los días, a ir a misa… ahí fue muy importante el papel de mi madre y abuela, que me educaron en la fe cristiana. Estudiar en el colegio San Francisco también ayudó a tener una vida espiritual desde pequeño.

–Hoy en día es raro ver a alguien de su edad dedicarse al sacerdocio. ¿Fue un shock para sus familiares y conocidos que se quisiera dedicar plenamente a la fe?

–No, porque mis familiares ya estaban “de vuelta y media” sobre mi interés en la fe, y mis amigos igual; como me acompañaron en el colegio pues ya veían cómo iba naciendo esa vocación en mí. En el Seminario Menor donde hice el bachillerato también te ayudan a dar ese impulso espiritual. Te sorprendería la cantidad de jóvenes que viven la fe gracias a alguien que los introdujo en ella.

–¿Perdió amistades cuando supieron a qué se quería dedicar?

–Para nada, todo lo contrario. Tengo amigos que no creen, pero al verme a mi feliz se alegran como yo lo haría de su felicidad. La misa se trata de eso, de alegrarse por lo que es un bien para un ser querido.

–Últimamente está en boca de todos y la gente busca conocer su historia. ¿Cree que eso puede animar a jóvenes a dar el paso y dedicarse a la religión?

–Yo espero que sí, es el interés que a mí me anima a hablar con vosotros. Si a mí esto me hace feliz, ¿por qué no va a haber otros chicos a los que mi propio testimonio les pueda ayudar? Sin duda merece la pena.

–¿Qué es lo que más le gusta de su ministerio?

–No sabría decir lo que más me gusta porque solo llevo cuatro días como sacerdote y soy muy feliz, estoy muy emocionado por empezar. Es una experiencia muy bonita ponerte desde el otro lado, ser tú quien en nombre de Cristo perdonas sus pecados y transmites tranquilidad a la gente, dar la gracia del perdón y la reconciliación.

–¿Diría que tiene alguna parte negativa?

–Nuestra vocación al fin y al cabo también supone tomar partido por la cruz. Es verdad que en el camino de la vida aparecen piedras, te puede pasar que una persona no te comprende, o te increpa. Esas son pequeñas batallas que hay que lidiar por ser fieles a Cristo, […] gastarse y desgastarse en beneficio de los demás.

–¿Sufrió algún tipo de discriminación?

–No, como digo siempre crecí en ese ambiente cristiano donde todos se alegran de mi vocación. Evidentemente a veces te increpan por la calle, pero son muy pocas las ocasiones. No tenemos por qué pensar del mismo modo, pero siempre tenemos que tener respeto.

–¿Ya tiene asignado algún destino?

–Todavía no. Este último curso como diácono estuve ayudando en la parroquia de Santa María de Ordes, y en el mes de agosto seguiré haciéndolo. Para septiembre espero que el nuevo arzobispo nos dé ya a un nuevo destino.

–¿Qué consejo le daría a un joven que está pensando en dedicarse al sacerdocio?

–Le diría que no tenga miedo, que lo hable con un párroco de confianza porque le va a ayudar a discernir esa vocación y a poner los medios para madurar y atender esa llamada. Que confíe mucho en el Señor porque si le llama para esa vocación también le va a dar la gracia y la ayuda para ser fiel y perseverante y para salir adelante. De mi experiencia de todos estos años de seminario y ahora de sacerdote yo he conocido a párrocos muy felices, a pesar de que ahora no sean tiempos fáciles. Vale la pena.

“La crisis vocacional que vivimos se debe principalmente a la falta de transmisión de la fe en la familia”

–Es un hecho que hay cada vez menos sacerdotes. ¿A qué cree que se debe esta “crisis” de fe?

–La crisis vocacional que vivimos creo que se debe principalmente a la falta de transmisión de la fe en la familia. Si los padres no educan cristianamente a sus hijos es muy difícil que surjan vocaciones. En Galicia también tenemos que atender al factor demográfico, cada vez hay menos jóvenes y es más difícil que surjan vocaciones.

–¿Cree que la iglesia debería adaptarse más a los jóvenes para atraer a una nueva generación?

–La iglesia vive en el mundo y tiene que navegar con él, pero para atraer a los jóvenes no creo que haya que hacer cambios. Se puede utilizar un lenguaje nuevo y hay principios que son modificables, pero la iglesia debe ser fiel a lo que Jesucristo le encomendó.

–¿Piensa que las redes sociales e internet serían una buena manera de llegar a estas nuevas generaciones?

–Sin duda ninguna, yo he tenido experiencia de que las redes sociales e internet ayudan a la evangelización. Hay muchos grupos y sacerdotes que, a través de las redes, hacen una gran labor. Son unos medios que, utilizados del modo adecuado pueden servir para el anuncio del Evangelio y la expansión de la fe.

–En relación a la falta de párrocos, otra de las problemáticas que genera es la cantidad de parroquias que deben atender ¿Es demasiada carga?

–Sin duda que hay sacerdotes que están sobrecargados, tienen que atender muchas comunidades. No corren tiempos fáciles y tenemos que adaptarnos a esta realidad, pero creo también que nos corresponde organizarnos para que podamos atender lo más posible, y a lo mejor se trata de reubicar o juntar congregaciones. Si no puedo tener misa el domingo, pues desplazarme a otra parroquia cercana donde si pueda participar en la eucaristía dominical, que para los cristianos es fundamental. Sería un pequeño esfuerzo que pedir a los fieles.