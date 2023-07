“Non podería vivir sen ler poesía”

Falar de Manuel López Rodríguez é falar da poesía en estado puro. O noiés, amante de este xénero dende os 16 anos co descubrimento de Rubén Darío, logrou ser un dos referentes da temática na nosa Comunidade. Os seus recitais, nos que inclúe unha pinga de humor con diferentes obxectos e actuacións, fanno un autor único sobre o escenario.

Autor de once obras, e a pesar dos seus 45 anos de idade, os recoñecementos sucedéronse acadando os premios Eduardo Pondal, Avelina Valladares, Francisco Añón ou o XXVI Johan Carballeira na edición de este ano.

Con todo, o poeta noiés achégase mañá as 20.30 horas para participar na segunda edición do Conversas Arredor no que, se a meteoroloxía o permite, será no cruce entre Alcalde Rey Daviña e a rúa Baldosa. Alí estará ben acompañado pola escritora Andrea Fernández Maneiro.

–A súa paixón pola escritura, data de cando tiña os 16 anos, poderíamos dicir que é tardía, ¿qué lle sucedeu nese intre con Rubén Darío?

–Ben, con dezaseis anos non creo que sexa tardía. Supoño que entra dentro do normal. Case todos os escritores ou artistas que coñezo comezaron máis ou menos a esa idade. De Rubén Darío é o poema que por primeira vez cheguei a comprender. Foi todo un descubrimento para un postadolescente.

–De este modo, non sei se coincide coa situación da literatura en Galicia, ¿fai falla visibilizar a escritores de renome en idades cativas?

–Non sei eu se en idades moi cedas existen escritores de renome. Sí que fai falla visibilizar aos poetas en xeral. Sobre todo é preciso tirar fora esa teima calificativa de que é a poesía. Aínda hai xente que, erroneamente, pensa que esta disciplina serve para transmitir sentimentos. Coa definición referida, ata eu mesmo fuxiría dela.

–Ao longo da súa traxectoria ten ben marcadas tres etapas bibliográficas. ¿Cómo foi esta evolución que tivo?

–Sí, máis ou menos. Unha iniciática de corte neomodernista, outra de corte urbano encadrada na poesía que se estaba a facer nese intre nos anos 90 en Galicia e máis outra de carácter psicolóxico e formal. Máis que evolución, coido que foron tres chanzos coa súa correspondente ruptura.

–Con esta evolución que estamos a falar. ¿Imos camiño cara unha cuarta etapa ?

–É evidente que o que estou a facer non ten nada que ver co que fixen até o de agora, máis neste momento é o que me interesa, especialmente, busco abrir novas fendas e explorar novos camiños.

–A pesar da súa mocidade, entre os premios obtidos hasta este momento se atopa o prestixioso Avelina Valladares coa súa obra “Para que non me esqueza”, a cal, por certo, presenta mañá pola tarde en Vilagarcía. ¿Qué supuxo para vostede o citado galardón?

–Todo premio sempre é motivo de ledicia. O certo é que estes dous últimos anos foron moi intensos e de moito traballo, cunha chea de premios e libros que puiden publicar.

–Se por algo destaca é pola paixón e vocación coma escritor. ¿Están esquecidos e pouco recoñecidos os poetas na sociedade actual?

–Supoño que o están para esa parte da sociedade que, precisamente, non le poesía. Isto acontece con todas as disciplinas, xa sexan artísticas ou non. Non é algo que deba chegar a preocuparnos. Eu, por exemplo, non podería vivir sen ler poesía. No meu caso, a vida perdería todo o sentido.

–En Galicia, zona rica en canto a proxección de escritores, ¿esíxevos máis por ser galegos en detrimomento en comparación aos foráneos?

–Non. O nivel de esixencia é o de calquer traballo en calquera parte do mundo. Este oficio conleva adicación e tempo. O que sí compre dicir é que Galicia é un fervedoiro de actividade poética. Atreveríame a dicir que é un dos máis grandes de Europa.

–Chega mañá a Vilagarcía para participar na segunda edición do Conversas Arredor, unha iniciativa recén presentada e nunha cidade que está apostando moi forte pola cultura. Visita especial para un poeta, supoño.

–Sí. Todos os actos teñen algo de especial. Vilagarcía foi unha vila importante en certos momentos da miña vida e ben sei eu que vou a estar entre amigos durante todo o acto.

–Se non hai contratempos meteorolóxicos se prevé a realización na rúa cun formato diferente no que a cultura tome as rúas. ¿Qué van ver os espectadores coa súa intervención?

–Polo que me contaron dende a organización, o acto vai consistir nunha conversa arredor dos dous libros que presentarei titulados “Para que non me esqueza” e “Cruz(eiro)”.