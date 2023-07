A Illa refuerza la vigilancia para evitar el daño que causan los furtivos de bañador

Todavía no se han registrado incidentes en las playas de A Illa de Arousa, pero las mariscadoras son conscientes de que estos, tarde o temprano, llegarán. El furtivismo de bañador sigue siendo uno de los grandes problemas que las mariscadoras de A Illa deben afrontar cada verano y este no va a ser menos. Lo apunta Inma Rodríguez, presidenta de la OPP-20, que reconoce que las mariscadoras ya han comenzado a diseñar turnos de vigilancia para poder controlar la mayor parte de las playas de las que disponen.

“El problema más grave va a venir a partir de ahora, especialmente durante los fines de semana, que será cuando sorprendamos a gente escondiendo almeja en los lugares más insospechados”, explica Rodríguez. En estos momentos, la situación parece más tranquila que en años anteriores, ya que apenas se han registrado problemas dignos de mención, pero “no nos queda otra que reforzar la vigilancia para evitar la acción de estos furtivos de bañador que nos causan un importante problema económico”.

Las mujeres se unirán así a los vigilantes que tiene contratados el pósito de A Illa y controlarán las playas en grupo y, dependiendo de la afluencia que tenga cada arenal, serán más o menos. En caso de sorprender a un furtivo de bañador, se alertará a los vigilantes para que levanten un acta sancionadora que se remitirá a la Xunta de Galicia.

Rodríguez recuerda que “hemos hecho campañas en la televisión, hemos puesto carteles de todo tipo, pero sigue habiendo mucha gente que se piensa que el marisco nace sin más en las playas y que es de todos”. Nada que ver con la realidad, insiste Rodríguez, ya que “las playas ya no producen como antes y todo el marisco que se encuentra en ellas es gracias al esfuerzo que realizamos las mariscadoras sembrando y limpiando, porque si no estuviésemos encima de las playas, probablemente ya no quedarían gran parte de los bancos marisqueros que todavía existen”.

Lamenta, sin embargo, que muchos de los bañistas que acuden a A Illa “no lo vean así e incluso se enfrenten a nosotras cuando les llamamos la atención”. Los puntos donde se volverán a registrar los problemas coinciden con las playas más visitadas, así que la vigilancia se concentrará en playas como Camaxe, O Bao, Con Serrado y O Furado.