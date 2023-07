La alternativa más interesante para disfrutar del verano los niños de Catoira

Los jóvenes catoirenses ya disfrutan desde ayer del programa de actividades lúdico-deportivas Concilia Verán 2023, diseñado para posibilitar la conciliación laboral y familiar de los padres con hijos en Catoira. El alcalde Xoán Xosé Castaño y la concejala María Paz abrieron el curso ayer en el Colegio Público Integrado Progreso. Su comienzo estaba previsto para el día 1 de julio, pero diversas circunstancias provocaron el retraso de las actividades hasta este viernes, cuando se reunieron por primera vez los 138 niños y preadolescentes que participan este año en las diversas opciones que ofrece el programa, y se imparte de lunes a viernes hasta el 6 de septiembre.

Los 138 participantes estarán divididos en dos grupos, uno para los más pequeños que serán principalmente de carácter lúdico y otro para los de hasta 14 años, quienes se enfocarán más en actividades deportivas. Los más pequeños disfrutarán de actividades psicomotrices y lúdicas, y las monitoras incidirán en trabajar su educación emocional, la convivencia y la resolución de conflictos.

El plan para los mayores, según la concejal María Paz, pasa por introducirles en “el mayor número de deportes posibles, no solo en el fútbol, que es hegemónico”. Para ello cuentan con un club de fútbol y uno de piragüismo, clases de natación en la piscina municipal, y trabajo en deportes como el balonmano, el voleibol o el baloncesto, para el cual cuentan con la colaboración de entrenadores del Clube de Baloncesto Ulla.

El coste para las familias, según el alcalde Castaño, es “ridículo” en comparación con otros programas similares en la zona. El pago es acorde a los dos tramos horarios que ofrecen: un primero de horario reducido, de 10 de la mañana a una de la tarde, con un coste de 15 euros mensuales, y un segundo completo de 8:30 de la mañana a las dos de la tarde por 25 euros.

Castaño también destaca los beneficios que el programa tiene aparte de posibilitar la conciliación: “el hecho de que estén aquí con actividades físicas hace que no estén en contacto con algunos instrumentos que hoy son un gran problema, digamos estar delante del móvil o de una pantalla”. Paz cree que cualquier tipo de ocio alternativo a los videojuegos o móviles “es fantástico”.

Demora en las actividades

El programa estaba previsto que comenzase el 1 de julio y acabase el 31 de agosto, pero varios motivos obligaron al retraso de los plazos. El primero es la contratación de personal, con dos monitoras más que el año anterior. Por otro lado, el pabellón municipal, donde se celebran las actividades deportivas del curso, está en obras y su entrega no está prevista hasta la semana que viene. “[El anterior gobierno] no tenía previsto ninguna alternativa para situar a los niños durante las obras”, asevera Paz, que dice que tuvieron que utilizar las instalaciones del CIP Progreso mientras no terminan las reformas. La concejal cree que la transición del anterior gobierno del PSdeG-PSOE al actual podía haberse hecho mejor, y dice que “es una pena que en este cambio de gobierno se antepusiesen cosas como la “Romaría Vikinga”, para la que falta aún un mes, y estas actividades estuviesen sin planificar cuando nosotros llegamos”.