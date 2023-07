Velocidad máxima de 8 nudos para circular entre las bateas de la ría de Arousa

La ordenanza llega solo unos días después del accidente de una zódiac contra una batea entre Vilanova y A Illa de Arousa, que costó la vida a una mujer de Vilaxoán o de que bañistas de O Grove denunciasen las “acrobacias de pilotos de motos náuticas en la playa de A Toxa”, pero justo antes de la temporada fuerte de actos sociales en el mar como el Remonte del Ulla que se celebra mañana o las procesiones marítimas del Carmen del día 16 o 23, sin olvidar competiciones y regatas que se llevan a cabo durante los meses de julio y agosto.

La regulación que hoy entra en vigor, tras su publicación oficial, busca solo unificar todo el compendio de normas anteriores al respecto de la náutica recreativa, así como “servir de utilidad para clubes, asociaciones y entidades organizadoras que pretendan desarrollar iniciativas relacionadas con la actividad náutica en sectores tan diversos como el del turismo, el deporte o la cultura, sectores con un importante potencial de expansión en el entorno singular de la ría de Arousa y las comarcas de O Salnés y Barbanza”.

Prácticas de surf, surfwing-oil o kite surf, lejos del bañista

El fondeo en la isla de Sálvora y Cortegada también se incluye en este reglamento de Capitanía Marítima al recordar que existen limitaciones concretas a la navegación y el fondeo en ambos entornos, regulados en el Decreto 177/2018, una orden que los particulares han de tener muy en cuenta pues están acotados. Respecto al régimen sobre artefactos de recreo para uso particular, este solo obliga a que las motos náuticas lleven matrícula,pero también subraya que únicamente podrán ser usadas en horario diurno y en una distancia nunca superior a dos millas salvo que el piloto cuente con titulación que le habilite. Asimismo establece que en el caso de artefactos para surf, wind-surf, kite-surf, paddle surfwing-foil o similares, cuando no existan zonas acotadas en las playas para la práctica de estas actividades, solamente podrá realizarse fuera de las zonas balizadas de baño; y cuando no exista balizamiento, a más de 200 metros de la playa y 50 metros de la costa, con excepción del surf y paddle surf, que podrán practicarse dentro de esos límites con un resguardo mínimo de 50 metros de bañistas y buceadores”. Respecto a las pruebas náuticas y concentraciones conmemorativas deben contar con autorización de la Capitanía Marítima, disponer de un seguro de responsabilidad civil y presentar una solicitud acompañada de carta náutica para delimitar los lugares de concentración, a la vez que exponer si precisan balizamiento para su celebración y el número de días de la misma.