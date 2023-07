Una lucha para ayudar a las personas con ostomía

Existen enfermedades que obligan a unas intimidades que pocos conocen, pero que muchos padecen. Los pacientes ostomizados son esas personas que saben perfectamente de la obligatoriedad de adaptarse a las circunstancias ante la falta de unas condiciones adecuadas cuando precisan de un aseo adaptado a sus necesidades.

Alguien que tiene que convivir con una ostomía es quien, debido a enfermedades que afectan al aparato digestivo o al aparato urinario, cuentan con una abertura creada quirúrgicamente en el abdomen, llamada estoma, que permite que los desechos o la orina salgan del cuerpo.

Esas necesidades y la higiene que ello conlleva cuentan con muy pocas facilidades en la mayoría de los baños que existen en todo el mundo. Por ello, hace aproximadamente cinco años, un grupo de enfermeros especializados en ostomías quisieron desarrollar un proyecto en el que el deporte se convertía también en una parte fundamental de la mejora en la calidad de vida de los pacientes.

Aquella inquietud, que lleva por título “Ostomía y deporte. Rompiendo mitos”, fue presentada en Copenhague con la colaboración de Samuel Fariña Cerviño. El preparador físico vilagarciano fue el encargado de desarrollar todo el trabajo de fortalecimiento de la zona abdominal, alterada por la intervención quirúrgica.

La multinacional farmacéutica Coloplast, con empresas repartidas por todo el mundo, su sumó al desarrollo del proyecto. El primer paso fue la elaboración de un tríptico que se ubicó en muchos hospitales de todo el mundo y en el que se recogían recomendaciones en el procedimiento rutinario de un paciente. A ello se añadía una serie de ejercicios de fortalecimiento con un mismo objetivo común.

La insistencia de las enfermeras en seguir adelante con su cometido iba un paso más allá con la proliferación de baños que contasen con todo lo adecuado. Sostiene Samuel Fariña que “para proceder al vaciado y lavado de la bolsa, los pacientes tienen que ponerse de rodillas en cualquier baño. Entendemos que eso es inconcebible, es algo que puede afectar muchísimo también a su salud mental”.

De ahí que, a base de insistencia y perseverancia, se consiguiese para el Hospital do Salnés un baño con todo lo necesario para no dañar la dignidad de ningún enfermo. “Se necesita un espejo para el abdomen, una pistola para lavar la bolsa y otras particularidades que no se encuentran de manera habitual”, apuntó el preparador físico.

Ana Bello, enfermera ostomaterapeuta y coordinadora en el Hospital do Salnés, junto a Conchín Abellás, directora de Enfermería, fueron dos de los principales puntos de apoyo para que Coloplast instalase en el Hospital do Salnés el baño con todos los medios. Un logro que se ha convertido en motivo de alegría para ostomizados y también para sus familias.

Dentro de los clientes que el propio Samuel Fariña tiene en su estudio de preparación física personalizada, se encuentran también pacientes con esta problemática. Uno de ellos es David Pereira Martiñán. “El convivir prácticamente a diario con ellos te obliga a querer ayudarles en todo lo que esté en tus manos”, señala.

Solo tres baños adaptados en toda la comarca

Por este motivo, en su estudio también se ha decidido a instalar un baño adaptado para estas necesidades, siendo así el segundo de estas características en toda la comarca después del que ya tiene el Hospital do Salnés. Esa implicación también comprende ponencias en diferentes congresos sobre el desarrollo físico para mejorar la calidad de vida de los pacientes con estoma.

Para tomar perspectiva de la necesidad de este tipo de baños en la comarca vale como indiscutible referencia que solo Meaño cuenta con el único que se suma a los dos que hay ahora en Vilagarcía. “Hay muchos más ostomizados de los que nos podamos creer y tienen derecho a convivir con ello”, finaliza Samuel Fariña.