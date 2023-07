Dos farolas estrechan un vial que enlaza Viliquín con la autovía y el parque empresarial

Vecinos de los barrios de Dadín y Viliquín lamentan que la última actuación del Concello sobre los estrechos viales que les unen con el polígono de Nantes y la autovía do Salnés, no solo no ha supuesto ampliación alguna, sino que se ha hecho más angosto en un pequeño tramo donde, al pasar a disponer de alumbrado, se colocaron dos báculos sobre la misma calzada, ocupando su base 40 centímetros del tramo asfaltado.

Se trata de dos viales interiores que han sido aglomerados de nuevo, dentro del Plan de Pavimentación Integral y de Mejora de Seguridad Vial, que ha echado a rodar esta primavera. El lote 2 de este programa es el que afectaba a la parroquia de Dena, y en el que se incluyen los citados de Dadín y Viliquín. Pese a la actuación realizada, en ellos no se hace posible la circulación de vehículos en ambos sentidos. Los vecinos lamentan que no hayan sido ampliados, cuando en muchos tramos no comprometía ocupación de terrenos privados, sino únicamente la reducción de taludes terreños que, hubiera permitido ensanchar el tramo bajo, próximo al polígono, entre 1 y 3 metros. Añaden que el Concello ha procedido al pintado de los viales aglomerados, si bien sin dejar arcén alguno. Por esta razón, en la práctica, a los peatones no les queda otra posibilidad que caminar sobre la línea o incluso dentro de los márgenes de la propia calzada delimitados por el pintado.