Más de 200 voces claman a Educación que devuelva al Anexo A Lomba la entrada a alumnos de 3 años

La concentración de protesta convocada por la Anpa del colegio Anexo A Lomba reflejó el sentir de toda la comunidad educativa al respecto de la decisión de eliminar el aula de alumnnos de 3 años de cara al próximo curso.

La decisión adoptada por el Servicio Territorial de Inspección Educativa de Pontevedra se encontró a última hora de la tarde de ayer con el rechazo visibilizado en las más de 200 personas, además de varios miembros del gobierno local, que se personaron en el patio del colegio para decir su más rotundo no a la decisión de privarle del curso de 4º de Educación Infantil, es decir, la puerta de entrada al centro de nuevos matriculados para completar el recorrido hasta 6º de Educación Primaria.

Toda la polémica generada obedece a que Educacion, en una decisión ya comunicada a la dirección del centro el pasado 30 de junio, argumenta una bajada del número de matrículas que no permite alcanzar el ratio mínimo para habilitar el curso.

Una cuestión que también fue comunicada a las familias que ya habían pedido plaza en el colegio vilagarciano y ofreciéndoles la posibilidad de una admisión directa en el colegio A Lomba, tanto para nuevos alumnos como para sus hermanos que estuviesen en otros cursos. Además se abría un plazo extraordinario para aquellas familias que quisieron optar por otro centro educativo al margen de la opción de A Lomba.

El número de matrículas presentadas para ese curso de 4º de Educación Infantil fue de 11 nuevos alumnos, al que hubo que sumar un alta más que se presentó fuera de plazo. Fue esta última matrícula, la que Educación derivó de manera directa para el edificio de A Lomba. Una decisión que fue rechazada de manera unánime por la dirección del Anexo en un escrito remitido a la Jefatura Territorial.

La protesta estuvo acompañada de cartulinas para reivindicar la amenaza de cierre que supondría para el colegio ver hipotecado su futuro ante la falta de nuevas matrículas. A ello, cabe añadir que desde el colegio también apuntan que muchos de los niños que iban a empezar este año en el Anexo A Lomba con tres años tienen hermanos en el centro. Un hecho que, por una cuestión de conciliación familiar, podría derivar en más traslados de estudiantes.

Con cánticos como “O Anexo non se pecha” o “No nos moverán” sonaron a voz en grito de grandes y pequeños. Además, la concentración sirvió para intensificar el ritmo de la campaña de recogida de firmas que está llevando a cabo el Anpa del colegio para presentar en Educación.

También se explicó a todos los asistentes el proceso que derivó en la anulación de Educación del curso de 3 años. Muchos de los que asistieron a la concentración también se comprometieron a recabar más firmas. Todos esos a apoyos acompañarán a una de las familias afectadas por el cambio de colegio ordenado desde Educación en una próxima reunión en la que se expondrán los motivos para que se mantengan la línea de 4º de Educación Infantil.

A esa reunión con la Jefatura Territorial no pueden acudir representantes del Anpa si no lo hacen en condición de padres afectados directamente por la situación. Con todo ello, desde el colectivo de madres y padres afirman que no se descarta algún otro acto de protesta a tenor de una decisión que consideran injusta.

Frases como “Se pechades o Anexo, pechades o noso futuro”, “Queremos aquí os nenos e nenas de 3 anos”, o “o Anexo é o noso colexio, non queremos outro”, mostraban la desesperación general y el rechazo absoluto de toda la comunidad educativa a una situación que tiene además el tiempo en contra, puesto que si la solución se demora, el daño será irreparable.