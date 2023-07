La Valedora pide datos a Mar sobre la situación de la Cofradía de Carril

La Valedora do Pobo ha requerido a la Consellería do Mar información acerca de los motivos que llevan a este departamento a no dar contestación a varios recursos interpuestos para resolver la supuesta incompatibilidad del patrón mayor, José Luis Villanueva, condenado en firme por un delito grave. Esta iniciativa de la Valedora se adopta después de que el socio del pósito, Carlos Berride, presentase una queja ante la lentitud con la que actúa la Consellería do Mar.

La sentencia se remonta a enero de 2023 y en ella se condenó al patrón mayor a la pena de inhabilitación, el pasado 7 de marzo “la junta general de la cofradía, con el voto dirimente del patrón mayor, decidió mantenerlo en el cargo, motivo por el que se presentó un recurso de alzada ante la Consellería do Mar para que se cumpliese la Lei de Cofradías”. Agotados todos los plazos legales, la Consellería “ha optado por el más sepulcral de los silencios, manteniendo a una persona condenada pese a lo que el Decreto de Cofradías señala que esta situación es incompatible con el ejercicio legítimo del cargo de patrón mayor”, explica. Berride no quiere ser “cómplice” de lo que califica como “degradación institucional”, por lo que ha llegado a presentar otros once escritos ante la Consellería pero “nos encontramos con un silencio encubridor de la administración proclive a facilitar la impunidad al frente de cargos públicos, dando pie a la generalizada idea de que se opta por perpetuar a determinadas personas al frente de las mismas pues, en estos días, somos todos conocedores de lo que ocurre en Cambados, donde los recursos del sector crítico se resuelven a toda velocidad”. El socio de la Cofradía de Carril confía en que la Valedora “ponga coto a la dejación de funciones de la Consellería, porque se están incumpliendo deberes legales básicos, como es el de dar respuesta a los recursos administrativos interpuestos por los ciudadanos”.