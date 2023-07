La sostenibilidad y la economía circular centran el debate en el Foro do Albariño

La Universidade de Santiago de Compostela vuelve a elegir la bodega Terras de Asorei, situada en el municipio de Meis, como el escenario adecuado para la celebración del XI Foro do Albariño- Mostra de elaboracións especiais do Val do Salnés da DO Rías Baixas”. En esta edición, el objetivo es analizar la sostenibilidad y la economía circular que supone el mundo del vino en una comarca como es la de O Salnés.

El curso son dos días en los que se presentarán diferentes ponencias y en el que también se incluye la posibilidad de catar las elaboraciones especiales de cinco bodegas de O Salnés: Albamar, Lagar da Costa, Lagar de Pintos, Pazo de Señoráns y Terra de Asorei. La inauguración del curso, que será hoy a las 9.30 horas, estará presidida por la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez; la directora del curso, María Cadaval; y por el presidente de la bodega, Xosé Ramón Durán. Las charlas darán inicio media hora después del acto, con la ponencia “Viabilidade ambiental del sector vitivinícola”, realizada por Gumersindo Feijoo Costa, vicerrector de Planificación y coordinador del Grupo de Investigación en Biotecnoloxía Ambiental de la USC. La mañana finalizará con una mesa redonda sobre la “¿Viticultura sostenible, ecológica, biodinámica, regenerativa? Es posible en O Salnés. Por la tarde se se abordarán cuestiones como la Política Agraria Común y se concluirá con la cata de las elaboraciones especiales.