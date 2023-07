“El rock hace muchos años que no está de moda, pero las modas siguen pasando a su alrededor”

Sidecars es uno de los importantes atractivos del Atlantic Fest del 20 al 23 de julio en Vilagarcía. El trío formado por Juancho (guitarra solista y voz), Dr. Gerbass (bajo) y Ruly (batería) se ha convertido en toda una referencia del rock nacional. Lucir el músculo de su directo es el reto que se le presentará en el arenal de A Concha. Todo en una ciudad que conocen muy bien y en la que tiene casa uno de sus componentes.

– De Alameda de Osuna hasta el Atlantic Fest, pero entre medias han pasado 15 años. ¿Qué no ha cambiado en Sidecars desde entonces?

– Ya hemos tenido mucho mambo desde entonces. Mucha gira, también de guitarristas, pero he tenido la sensación de haber ido siempre paso a paso. No nos hemos saltado ningún escalón. Todo ha ido creciendo despacio y nuestra música y nuestras canciones madurando a la vez que nosotros. Es cierto que las inquietudes ya no son las mismas y las cosas que quieres contar han ido evolucionando, como la vida. Lo bueno es que mantenemos una buena base que es a lo que siempre nos agarramos. Hemos cambiado mucho como personas, también nuestras cabezas. La manera de entender muchas cosas no es la misma sin que eso nos haya afectado.

– Desde entonces 7 álbumes en el mercado, ¿pero el ADN del músico entiende que debe seguir mirando hacia adelante?

– Por supuesto. Somos un grupo veterano, pero siendo muy jóvenes aún. Empezamos muy pequeños a tocar juntos. Ahora tengo 36 años, pero me queda todo por hacer en la música. De momento, sigo escribiendo mucho y siempre con el reto de que una mejor canción siempre queda por escribir.

– ¿Por qué “13” el nombre del último álbum?

– Fue para romper un poco con la connotación de mala suerte del número. Fue como una señal cuando estuvimos encerrados en Tarragona, en Casa Murada, para grabar. No teníamos título y tuvimos muchos encuentros con el número 13, hasta que abrimos una botella de vino y estaba el número 13 escrito en el corcho. Ahí fue cuando ya vimos claro que el número era una señal y que había que apostar por ella.

– ¿Qué sensaciones observa en aquellos que ya escucharon su último trabajo?

– Muy buenas. Me atrevería a decir que las mejores de nuestra carrera. Todo el mundo ha acogido con mucho cariño este grupo de canciones, hasta la crítica que siempre suele ser más feroz. Lo que me gusta cuando escribo una canción, en la que cuento mis cosas, que cada uno lo pueda llevar a su terreno. Incluso me encantaría que esa canción le recordase para siempre un momento o una etapa de sus vidas. Cada vez tienes más responsabilidad y cada vez intentas escribir mejores canciones. No sé si es el mejor disco que hemos hecho, pero sí que lo siento así.

– Han tocado recientemente en el Wizink Center de Madrid. Eso es casi como entrar en el selecto grupo de las bandas de grandes escenarios ¿o no?

– Me lo tomo como el siguiente paso. Hemos ido creciendo en aforos y se nos quedaron pequeños otros aforos en los que teníamos que ir repitiendo días. Sentíamos que era el momento de dar ese paso hacia adelante. Se habla mucho del Wizink, pero también tocamos en el Coliseum en A Coruña y que ocurra en Galicia una cosa así es muy grande para nosotros.

– Una debilidad de muchos es el directo “Contra las cuerdas”. ¿En esa versión más intimista como se encuentran?

– Me gusta mucho hacer eso. Siempre intentamos volver a esa opción más desenchufada. Nos abrió un abanico de posibilidades en su momento y nos dimos cuenta de que las canciones incluso crecían quitándole instrumentos. Siempre buscamos hacer una pequeña gira para instrumentar de esa manera las canciones. Me marcaron mucho los Unplugged de MTV y siempre quise hacerlo. Ahora es nuestro público el que nos lo pide.

– Estamos en una época de mucha diversificación musical y Sidecars sigue esa línea de ese rock que nunca muere, ¿o sí corre peligro su vida?

– Creo que el rock hace muchos años que no está de moda, pero las modas van pasando a su alrededor y nunca muere. Independientemente de todos esos movimientos nuevos, el ponerse delante de una peña con guitarras y batería siempre va a seguir siendo muy potente e impactante.

– Debutan en el Atlantic Fest, ¿qué referencias tiene del festival?

– Muy buenas, y no solo el festival. Hemos ido mucho a Vilagarcía a pasar temporadas en verano porque Gerbass es de aquí, viene a muchas veces a Cornazo. Tocamos mucho en Vilagarcía, un lugar que es casa para nosotros y donde voy a compartir escenario con mi hermano Leuva. Galicia siempre fue nuestra casa.

– Y eso de tocar a plena luz del día, ¿cómo lo llevan?

– La verdad es que ya estamos más acostumbrados a eso. Los últimos años ha cogido fuelle todo y ahora estamos en las letras grandes en los carteles. Antes no nos ocurría, y tocar en salas pequeñas o de día. Era a lo que estamos acostumbrados. A nivel técnico el espectáculo no sé en qué porcentaje se podrá disfrutar.