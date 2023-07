El postureo en redes sociales se convierte en una amenaza para el patrimonio de O Salnés

El vídeo de dos jóvenes turistas subiéndose a la Torre de San Sadurniño de Cambados como si fuese una escalera para hacerse un selfie con el atardecer al fondo es solo una de las múltiples agresiones que sufre el patrimonio en la comarca de O Salnés y, en especial, de la villa del albariño. El vídeo, que fue difundido por la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) demuestra el riesgo que algunos corren tan solo por el “postureo” de lucirse en las redes sociales, porque la pareja no solo pudo dañar parte de la torre, sino que pudieron sufrir una caída fatal para ellos. Esta agresión al patrimonio ocurre en la misma semana en la que se hizo viral como un turista se subía a las imágenes de la Puerta Santa de la catedral de Santiago de Compostela, pero se suma a otras situaciones vividas en la comarca como las pintadas en el Muiño das Mareas, un pícnic encima de la mámoa de Areoso o los destrozos causados en algunos yacimientos.

Javier Montero, técnico de Patrimonio del Concello de Cambados y vicepresidente de Apatrigal reconocía ayer que “desgraciadamente, este tipo de actitudes son demasiado habituales y tienen que ver, por un lado, con la falta de conocimiento, con la falta de empatía que existe con el patrimonio y con la falta de valoración por parte de la sociedad de esos bienes”. Montero apunta que “hay quien por sacar la mejor foto en las redes sociales se arriesga no solo a la sanción y a causar daños irreparables en un bien patrimonial, sino que pone en juego su vida por el placer de conseguir más likes y más visualizaciones, son como aquellos que se hacen la foto en el acantilado o en edificios abandonados sin ningún tipo de seguridad”.

La solución no es sencilla, reconoce Montero. “Desde Apatrigal intentamos difundir este tipo de situaciones para crear conciencia y, sobre todo, rechazo; que la sociedad sienta y diga que esto no puede ocurrir, que esto es Cambados o cualquier otro punto y no se puede venir a violentar un bien patrimonial”. El cambadés también quiere dejar claro que no se trata de un fenómeno que venga con el turismo, sino que también hay “mucha gente local que no respeta aquello que ve a diario, porque los que hacen pintadas suelen ser de lugares próximos”.

El cuidado del patrimonio depende absolutamente de “todo lo que ocurre a su alrededor, de cómo evoluciona la sociedad, desde planes educativos a paisaje urbano, pasando por proyectos públicos y privados; el patrimonio es cotidiano y accesible y acaba siendo diana de todos los fenómenos sociales y, en este caso de las redes globales”.

Denunciar

Que el “postureo” en redes sociales está detrás de lo ocurrido en San Sadurniño es algo que también comparte la gestora cultural y directora del proyecto de recuperación de ese espacio, Alicia Padín. “Hacer eso es una auténtica aberración y un gran insulto al patrimonio que viene propiciado por el eco que dan las redes sociales a este tipo de acciones, la de quitarse una foto distinta, atractiva y llamativa, sin tener en cuenta el daño irreparable que se puede provocar”. Padín es contundente: “subirse al patrimonio también los deteriora, parece mentira que en muchos sitios haya que colocar señales prohibiéndolo ya que todos deberíamos saberlo, pero está visto que tenemos que recordarlo una y otra vez”. Insiste en que el patrimonio arquitectónico “es el mas cercano y el que menos respetamos”

La gestora cultural anima a toda la sociedad a que denuncie cada vez que vea este tipo de actos vandálicos porque “una sociedad que no defiende su patrimonio, está condenada a perderlo, hay que llamarles la atención y avisar a la Policía Local para que les sancione”.

Responsable de Patrimonio en Cambados hasta el pasado 17 de junio, Xurxo Charlín, también se encuentra muy contrariado con lo ocurrido en la Torre de San Sadurniño porque incide en “la falta de respeto que existe con respecto al rico e importante patrimonio con el que cuenta este pueblo”. No en vano, los daños al patrimonio acaban suponiendo un desembolso muy importante para las arcas municipales. “No solo pueden causar un destrozo muy importante, sino que repararlo nos cuesta miles de euros, como ocurrió con las pintadas en el Muiño da Seca o en la fuente de Fefiñáns, cuya reparación nos costó 10.000 euros”, explica.

El exedil espera que se dé con la pareja que se subió a la torre para que se les aplique “la Lei de Patrimonio, que impone duras sanciones” y “animó a los vecinos a que, cuando vean a una persona subiéndose a la torre, denuncien, porque es la única forma de evitar que pase esto”. Poner verjas para impedir el acceso es algo que el exedil descarta, apostando más por la educación y concienciación de los más pequeños. De hecho, recuerda que “desde el Concello llegamos a crear una guía didáctica para repartir en los colegios, orientada a los niños de entre 8 y 10 años para que aprendiesen la importancia del patrimonio, así como a cuidarlo”. También recuerda que, recientemente, se celebraron unas jornadas sobre Patrimonio en Cambados para profesores de Enseñanza Secundaria.