Martín Códax pon en marcha os seus Seráns para desfrutar dos solpores das Rías Baixas

A adega cambadesa Martín Códax pon en marcha mañá os coñecidos como Seráns de Códax, unha iniciativa coa que se pretende ofrecer a posibilidade de degustar os seus mellores viños mentres se desfruta dos solpores que agasalla o balcón que ten o seu edificio cara a ría de Arousa. Estes seráns vanse celebrar cada venres de xullo e agosto, ao mesmo tempo que os visitantes poden completar a experiencia cos mellores viños que posúe a adega.

Os Seráns de Códax é unha proposta na que non será necesaria reserva previa. Conta cun aforo limitado a 135 persoas, onde celebrar os solpores que xa se están convertendo nunha das insignias do Salnés, desde un lugar privilexiado, mentres suceden diferentes sorpresas e contidos que non serán desvelados previamente. Cada venres, a partir das 20 horas e desde mañá ata o 25 de agosto, coa única excepción do día 21 deste mes.

Ademais, a Terraza e o seu Wine Bar, abertos durante todo o verán, completarán a súa oferta cunha carta de pequenas elaboracións deseñada polo Estrella Michelín Árbore da Veira. Este equipo confeccionou de forma moi coidada cada elaboración para proporcionar unha experiencia gastronómica única, maridada con viños da adega de Vilariño. Desde o pasado luns xa se pode desfrutar, sen necesidade de reserva previa, destas creacións de martes a sábado de 12.00 a 15.00 horas e de 19.00 a 21.00.