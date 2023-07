El “Grobus” aumenta frecuencias durante el verano y ofrece sus servicios día y noche

El Grobus, la línea circular que durante todo el año recorre el perímetro de la localidad de O Grove y que presta un especial servicio a los usuarios de las playas, ha aumentado ya las frecuencias día y noche con la llegada de la temporada alta. El éxito de esta oferta está contrastado de años anteriores tanto por facilitar el recorrido con más de una veintena de paradas como por el precio que supone a los viajeros, 1,55 euros o la mitad si se cuenta con tarjetas de transporte para los jóvenes o la Metropolitana de Galicia.

Se trata de una línea regular otorgada por la Xunta de Galicia y gestionada por la empresa Monbus que ofrece un recorrido circular durante todo el día y la noche, por lo que tiene una enorme aceptación tanto por los vecinos de la localidad como por los turistas y jóvenes que ya llenan los numerosos establecimientos hosteleros.

El Grobus tiene trece frecuencias diarias en las que recorre un trayecto de veinte kilómetros, aproximadamente en unos 42 minutos, no en vano realiza nada menos que 23 paradas en el recorrido.

Según el horario facilitado por la empresa, el autocar tiene la primera salida de la estación de autobuses de O Corgo a las nueve de la mañana. A partir de ahí, comienza una secuencia de modo que vuelve a iniciar el recorrido a las 10.30, 12.10, 15,30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.00, 23.00, 00,00, 02.00, 04.00 y 06.00, explican los responsables de Monbus.

Y respecto de las paradas que lleva a cabo durante el recorrido una vez que sale de la estación en el centro urbano se llevan a cabo en la plaza de Fonte do Galo, Luis A. Mestre, Cruce de Ardia, marquesina de Ardia, rotonda de Abeiras, Cruce Atlántida (A Lanzada), Raeiros, Cruce Bizocas/Seixeliño, camping O Espiño, cafetería Pedras Negras, capilla de San Vicente do Mar, Area/Cruce de San Vicente, cruce Mar del Norte, farmacia Balea, capilla de As Baladas, Cruce de Reboredo/Mexilloeira, Reboredo/A Costa, Cruce de Campos, cruce de O Con/avenida de Portugal, Porto de Meloxo, Cortiñas (librería), Toxa Piel, Aldea Comercial Illa de A Toxa, avenida de Beiramar y estación de autobuses.

Obviamente una oferta de transporte que supone un completo servicio durante el verano pues cualquier turista alojado en la localidad puede llegar a las playas o a los espacios más relevantes del municipio en un tiempo perfectamente pautado. Desde el centro de O Grove hasta la playa de A Lanzada invierte apenas nueve minutos y tendá ocasión también de disfrutar de A Toxa al regreso veinte minutos después de recoger la toalla, según este horario.

Hosteleros y sector turístico han expresado en anteriores ediciones que la experiencia ha sido enormemente positiva, tanto porque facilita los desplazamientos en la localidad a quienes no tienen otro medio de transporte disponible como aquellos que quieren evitar las dificultades que supone intentar dejar el coche particular en zonas concurridas como las playas.

La iniciativa que planteó la asociación de empresarios grovenses (Emgrobes) hace más de una década siempre ha sido muy bien recibida por usuarios que la emplean con mucha frecuencia, especialmente jóvenes y personas mayores que son los que suelen tener más dificultades de movilidad una vez que llegan a una localidad turística de la importancia de O Grove.

Desde que se convirtió en línea regular por parte de la Xunta, es uno de los servicios que más es agradecido por los vecinos al realizar paradas en los puntos neurálgicos del pueblo, casi a cualquier hora del día, lo que ha repercutido también en el tráfico diario por el centro del pueblo.