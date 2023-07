No es la primera vez que ocurre, pero no por eso deja de causar indignación. Una pareja de jóvenes al parecer turistas, escalaron esta semana la Torre de San Sadurniño en Cambados, poniendo en riesgo la preservación de una joya arquitectónica, pero también su vida. Los dos jóvenes colgaron su “hazaña” en redes sociales para presumir del hecho, algo que les puede salir caro si consiguen identificarlos.

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, reconoce que “desgraciadamente, es algo demasiado habitual y a lo que tenemos que busca runa solución, porque “hay gente que se cree que la torre es una atracción, cuando se trata de un elemento protegido que no se puede escalar”. Considera que se debe hacer un trabajo de concienciación ya que “no es un hecho aislado, así que no nos va a quedar otra que recurrir a cartelería advirtiéndole a todos estos inconscientes que, en caso de ser sorprendidos, serán duramente sancionados”.