Jornada caótica para las empresas de ocio con la nueva aplicación para Areoso

La primera jornada de vida de la aplicación para acceder al islote Areoso deja más sombras que luces en su primera jornada y, sobre todo, una gran preocupación en el seno de las cuatro empresas de ocio y aventura que organizan viajes al mismo, que temen lo que pueda ocurrir con las reservas entre el 15 de julio y el 15 de agosto, el momento más álgido del verano. Todas ellas entienden que el caos que vivieron ayer para reservar plazas se va a multiplicar en cada reserva (permitida a quince días). “Estas cosas se hacen hablando con el sector y no de un día para otro, como ha hecho la administración”, señalaban ayer desde las entidades. Las cuatro firmas han comenzado a trabajar a medio gas, con más o menos reservas de personas interesadas en llegar a Areoso. No será hasta el 15 de julio y durante los fines de semana, cuando se desaten unas reservas que no se pueden cerrar a más de una quincena de días, será en esas fechas cuando el problema de la aplicación sea más evidente y el sistema elegido les golpee con toda su dureza.

La empresa que más tiempo lleva trabajando el islote es Piragüilla, firma desde la que se quejaban ayer de que “la aplicación comenzó a fallar al meter los primeros datos y si estás cerrando un grupo tienes muchos problemas para meterles y las plazas están volando, porque para el próximo sábado apenas hay”. Marta Iglesias, responsable de Piragüilla, apunta que “nosotros vamos a hacer una valoración al finalizar la temporada porque consideramos que esto es un error, que lo ideal es que las visitas fuesen en grupos con guías especializados de Illas Atlánticas; si queremos proteger un espacio como Areoso hay que hacerlo bien y si se facilita el acceso de grupos controlados, eso va a causar menos impacto que una sola persona incontrolada”. Siendo la empresa más antigua dedicada al ocio, Iglesias señala que “tenemos otras alternativas, como rutas por el litoral, pero lo que nos reclama la gente es poder ir a Areoso”

Víctor Vidal de Kayak & Paddlesurf, tenía claro que “esto se veía venir, nos hemos pasado todo el invierno queriendo hablar con las administraciones para tratar de llegar a un equilibrio y tener un período de adaptación, que podía ser en mayo, pero ahora nos encontramos con que no nos queda otra que improvisar porque lo han aplicado de un día para otro”. Al igual que Piragüilla, Vidal reconoce que están recibiendo “muchas llamadas de clientes con muchas dudas que nosotros no les podemos aclarar porque también las tenemos, creo que no ha habido voluntad, por parte del Concello y de la Xunta, de escucharnos y ahora quienes lo vamos a pagar somos las empresas”. Cuenta con otras alternativas, “siempre las hay, pero el 90% de los clientes quieren ir al islote y si nos quitan eso...; había muchas fórmulas para evitar este desastre, como la instalación de boyas para los kayak para que no estuviesen en la arena, pero no han querido”.

Diego Rial de Areoso Kayak-Suc mantiene una visión muy similar a las Vidal e Iglesias y va más allá destacando problemas de funcionamiento de la aplicación como “si alguien cancela por cualquier motivo ya no puedes meter a otros clientes”. También cuestiona los turnos que se han diseñado, señalando que “el de la mañana es malísimo”, recordando que en verano hay muchas jornadas que amenecen con niebla y “no vas a mandar a una familia en kayak así para que regresen a la una y aguantando el frío”. Rial considera que “igual era mejor hacer dos turnos de 75, en lugar de esto”. Insiste en que la Administración “no se ha preocupado de compatibilizar los negocios con la protección del medio ambiente y este sistema, o recibe modificaciones o nos encamina hacia el cierre”.

Valdo Otero, de Arousa Kayaks &Boats, no duda en reconocer en que “no estamos de acuerdo en la capacidad que han fijado y están consiguiendo que los clientes tengan muchas dudas de como acceder a Areoso”. Es cierto que “de momento, hay capacidad suficiente, pero habrá que ver si eso es así cuando llegue el 15 de julio, nosotros plantearemos remar por Carreirón, que es una alternativa maravillosa, pero la gente quiere ir a Areoso”.