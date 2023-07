El BNG idea un gran jardín botánico en la finca de Vista Real dedicado a Valle Inclán

El gran espacio que se ha generado en Vista Real con la desaparición del viñedo debería ser aprovechado para crear en Vilanova un entorno que sirva para atraer visitantes y no para lucir orquestas. Así lo entiende el Bloque Nacionalista Galego (BNG) que plantea, aprovechando la importancia de Valle-Inclán y la tierra fértil que ofrecen las instalaciones de Vista Real, “crear un jardín botánico en el que tengan representación todas las especies que salen en la obra del escritor vilanovés”. Carmela Alfonso, portavoz de los nacionalistas, apunta a un ejemplo muy similar aunque sin tanto espacio para la creación de un jardín botánico, la casa museo dedicada a Rosalía. “Allí han hecho un herbolario con todas las especies que cita Rosalía en su obra que tiene un gran éxito y aquí no es de recibo estragar hectáreas de tierra fértil para la celebración de verbenas; Vista Real es un pazo y puede ser atractivo para la celebración de actividades vinculadas a Valle-Inclán, desde conferencias a congresos, pero no eventos como los del pasado fin de semana que dejaron todo el entorno lleno de basura y de restos de botellones”, explica Carmela Alfonso.

Insiste en que contar con un parque arbolado en Vista Real “permitiría atraer a muchos visitantes fuera de temporada, como ocurre, por ejemplo, con la Ruta de la Camelia, en la que se encuentra la Casa-Museo de O Cuadrante”. Para la nacionalista, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán “no sabe ni hacer, ni priorizar aquello que es relevante, actuando a impulsos y sin ningún tipo de proyecto en el horizonte”. Señala que el acuerdo alcanzado por todos los grupos políticos para la adquisición de Vista Real no contemplaba que la finca del pazo se destinase a verbenas, sino que su función era muy diferente, era la de convertirse el edificio principal en un lugar de formación, mientras que la finca iba a albergar un centro de día, del que nunca se volvió a saber, y después iba a convertir a Vilanova en el primer municipio productor de albariño, proyecto que también se acabó cayendo. Es más, la edil nacionalista espera que Patrimonio opine sobre ello “sobre todo después de ver como prohíben actividades que causan un impacto menor”. Además, Carmela Alfonso recuerda que hay espacios más adecuados para este tipo de eventos, como son “los campos de las fiestas que tienen todos los pueblos o el auditorio al aire libre de O Terrón, que permanece libre criando maleza”.