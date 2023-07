La Anpa del Anexo A Lomba muestra su rechazo a la decisión de eliminar su aula para alumnos de 3 años

La decisión adoptada por el Servicio Territorial de Inspección Educativa de Pontevedra, al respecto de cerrar para el próximo curso el aula de 3 años, ha generado la protesta unánime por parte de los miembros de la Anpa del Anexo A Lomba.

La decisión, ya comunicada a la dirección del centro el pasado 30 de junio, se fundamenta en una bajada del número de matrículas. Una cuestión que también fue comunicada a las familias que ya habían pedido plaza en el colegio vilagarciano y ofreciéndoles la posibilidad de una admisión directa en el colegio A Lomba, tanto para nuevos alumnos como para sus hermanos que estuviesen en otros cursos. Además se abría un plazo extraordinario para aquellas familias que quisieron optar por otro centro educativo al margen de la opción de A Lomba.

El número de matrículas presentadas para ese curso de 4º de Educación Infantil fue de 11 nuevos alumnos, al que hubo que sumar un alta más que se presentó fuera de plazo. Fue esta última matrícula, la que Educación derivó de manera directa para el edificio de A Lomba. Una decisión que fue rechazada de manera unánime por la dirección del Anexo en un escrito remitido a la Jefatura Territorial.

Desde la Anpa secundan totalmente la postura adoptada por la dirección. Por este motivo también se va a presentar un escrito manifestando el desacuerdo con esta medida y solicitando que la decisión sea revocada. En la protesta de padres y madres se subraya que, además de a las familias que solicitaron plaza por primera vez en el Anexo A Lomba, esta postura adoptada por Educación afecta también a las familias que tienen hermanos mayores matriculados en el centro, puesto que tendrán a los hermanos estudiando en centros diferentes o se verán obligados a abandonar el Anexo.

El colectivo de padres de los alumnos del centro ve además en la decisión de eliminar la línea de 3 años para el próximo curso, una seria amenaza que podría terminar con el cierre total del colegio colindante al IES Castro Alobre.

Es tal la preocupación en este sentido que no se descartan diferentes medidas de protesta, entre las que se incluyen concentraciones, para evitar el cierre de la clase de 4º de Educación Infantil. Señalan desde la Anpa que “tomada la decisión en firme, no habrá vuelta atrás y en los próximos años no darán la posibilidad de solicitar plazas de 3 años para el Anexo. Y cuando queden cursos con pocos alumnos los reubicarán en otros centros”.