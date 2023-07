Abal defiende su decisión de facilitar el gobierno cuatripartito por una “emboscada” de Sabela Fole

José Ramón Abal propone un debate cara a cara con Sabela Fole para aclarar la razón de la ruptura del pacto inicial de apoyo al Partido Popular para lograr la Alcaldía de Cambados. Un apoyo que finalmente fue a favor del acuerdo cuatripartito encabezado por el PSOE de Samuel Lago.

El líder de Cambados Pode compareció en rueda de prensa para dar su versión de lo sucedido. “Habíamos acordado el jueves por la noche pactar con el Partido Popular”, sobre la base de que la Concejalía de Obras sería su competencia en el que iba a ser gobierno bipartito.

Aquello que, según Abal, había quedado convenido verbalmente debía haber sido plasmado por escrito horas después a petición del propio Cambados Pode. A primera hora de la mañana del viernes, a 24 horas del pleno de investidura, se produjo el encuentro entre los dos cabezas de lista en el despacho de Sabela Fole. Fue un breve encuentro que el que era llave de la Alcaldía resumió del siguiente modo: “15 minutos que fueron los peores de mi vida política. Una auténtica emboscada y un engaño a la opinión pública”.

También hizo referencia José Ramón Abal a la postura manifestada por la líder popular por medio de un escrito. “En esas líneas hay tres falsedades que se pueden contrastar fácilmente. Una de ellas es que después de esa reunión en su despacho no me llamó nunca. Solo me envió un whatsapp demostrando que no tenía interés en llamarme después de la reunión”.

"Fueron los peores 15 minutos de mi vida política"

Abal subraya que “lo importante y lo grave es lo que no se cuenta en esa carta y que fue lo que pasó en esa reunión de 15 minutos. Yo fui por mandato de la candidatura de Cambados Pode, que me proponía firmar por escrito ese pacto antes de hacerlo público. Y cuando llegó allí hubo una letra pequeña que no esperaba, precisamente en la Concejalía de Obras y Servicios”.

Entrando en más detalle, el líder de Cambados Pode afirma que “Fole me dijo que las obras del PP las iban a gestionar ellos. Pregunté cuales son esas obras y me dijo que eran las que iban en su programa electoral, pero una parte importante de las obras coincidían con las de Cambados Pode y se solapan muchísimas actuaciones en materia de infraestructura. Por lo tanto se me estaba obligando a firmar una concejalia de Obras vacía de contenido. Una concejalia de baches, nada que ver con el ofrecimiento público”.

Insistía en que el cambio de decisión en favor de Samuel Lago se fundamentó en que “cuando llegas a un acuerdo verbal plasmarlo por escrito no debería ser complicado. Esperaba llegar a la reunión con Sabela Fole y encontrarme a una candidata muy contenta porque iba a ser alcaldesa, pero fue todo lo contrario. Me encontré con una Sabela Fole muy tensa, muy nerviosa y muy distante. Cuando acabaron esos 15 minutos , ella tuvo que ir a oficiar una boda, y yo ya no regresé. Me mandó un wassapp y decidimos que ese no era el camino a seguir por Cambados Pode”. Horas después se cerró el acuerdo para integrar el cuatripartito para los próximos cuatro años.

Ante toda la situación generada, Abal pide a Sabela Fole “un cara a cara, porque los vecinos de Cambados deben saber la verdad de lo sucedido. En un lugar elegido por ella. Solo con la condición de que asistan todos los medios de comunicación y contrastar las dos versiones. Lo que ella publica es un engaño a la opinión pública. Omitir lo que pasó en esos 15 minutos es algo gravísimo y eso fue lo que sucedió. No veo un mayor ejercicio de claridad que someterme a un debate a un cara a cara. El Partido Popular lo tenía muy fácil para gobernar, pero no sé por qué no lo hicieron”.