El paradisíaco islote de Areoso se protege contra la masificación de todos los veranos

De este modo, las personas interesadas en visitar el citado espacio protegido debe realizar su reserva en el enlace areoso.xunta.gal. El sistema diseñado por la Amtega para canalizar las autorizaciones de visita y regular el flujo de personas que acceden al islote de Areoso contó en todo momento con el apoyo y supervisión de la Vicepresidencia segunda y, en la práctica, es muy similar al que desde hace varios años se emplea en el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia o en el Monumento Natural de As Catedrais, en Lugo, por lo que la Xunta entiende que “su operatividad y eficacia están demostradas”.

Explican en este departamento que fue ya el pasado año cuando se empezó a trabajar en la regulación de usos y actividades permitidas en el conjunto que conforman Areoso e islas próximas con el fin de garantizar el equilibrio entre la protección de los valores y recursos naturales y el aprovechamiento público de ese espacio, que en los últimos años registró una excesiva afluencia de personas.

Para asegurar el cumplimiento de este objetivo, la nueva orden que entra en vigor hoy martes, 4 de julio, limita a 150 los visitantes diarios permitidos en el islote en tres turnos que empiezan del amanecer a las 13 horas; desde la una a las cinco de la tarde; y, desde este últmo momento hasta el anochecer.

La Orden es muy estricta de modo que en temporada alta se permite solo el fondeo de veinte embarcaciones por turno que no podrán acceder al islote por lo que dependen de embarcaciones auxiliares.

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES ), que preside Marta Lois rechaza también la orden publicada ayer porque considera que es de difícil aplicación en la actualidad. Los ecologistas creen que se debería ser aún más exigente para preservar el islote de Areoso pero sobre todo respecto de las aves que anidan en Pedregoso . “No se tienen en cuenta las molestias que se puden causar a las aves por no tener lugares de reposo tranquilo en la ría” y por ello entienden que debería estar prohibida la entrada a Areoso hasta el 15 de julio “en aras de mantener la tranquilidad de especies como la gaviota patiamarilla, el gaviotón y la gabita ”. El CES denuncia que la orden apenas aporta claridad sobre “el proceso de autorización de los fondeos y atraques en Areoso” ni en como “se va a contabilizar la llegada de personas a través de estos medios, ya que la cuota de entrada a la isla también está limitado ”. Considera Lois que en la Orden tendría que incluirse un anexo “sobre el estudio de capacidad de carga de visitantes a Areoso en la que se basen para establecer el número de fondeos,atraques y número de personas que visitan a diario la isla . Critica Lois que “la Orden parezca que ha sido redactada a ojímetro, en vez de con criterios técnicos y científicos al respecto”.

Para el acceso al medio litoral terrestre solo se autoriza el paso a 50 personas por turno, que podrán llegar desde un máximo de diez embarcaciones a motor de cada vez y 12 para las sin motor.

También se regula la operativa en temporada baja donde solo podrán acceder cinco embarcaciones, dos de motor y tres sin él, en este período solo se autoriza la entrada a los islotes de veinte personas y un guía habilitado oficialmente.

El número de actividades prohibidas por esta orden es extenso. Así se descarta taxativamente el acceso al archipiélago en la época de cría de las aves (entre los meses de marzo y junio; y hasta el mes de julio inclusive en Pedregoso); la acampada y el vivaque; el depósito, abandono o vertido de basura; la realización de cualquier actividad o prueba de carácter recreativo sin autorización expresa; o el ejercicio de la caza y de la pesca deportiva.

No se admite la circulación de vehículos a motor o de bicicletas, la recolección de especímenes y muestras biológicas, animales y plantas, incluidos huevos, restos óseos, semillas, flores, propágulos, así como rocas, minerales, conchas y restos arqueológicos. Asimismo, las personas que desembarquen en los islotes “no podrán portar, ni liberar especímenes de plantas u órganos de estas (semillas o tubérculos), entre otros.Impiden asimismo cualquier modalidad de publicidad exterior, el botellón o el uso del fuego.

“Cuando haga las cuentas sé que voy a tener que cerrar”

Víctor Vidal se mostraba ciertamente indignado con la entrada en vigor de la orden de protección de Areoso porque entiende que llevará a la ruina su negocio que inició hace dos años con veinte kayaks pues aún no amortizó la inversión ni tampoco “podré hacer frente a los gastos como el coste de la licencia municipal o los seguros”. El propietario de “Kayaks&padlesurf” critica que la regulación se haya dictado sin contar con las empresas de turismo existentes, pues a su juicio existen fórmulas alternativas para que se respete la isla y que las empresas que explotaban esas rutas no se resientan económicamente y solo les quede la vía de cerrar”. Vidal cuestiona por igual a la Xunta y al Ayuntamiento que no les han dado opciones alternativas que existirían “si hubiese dialogo, si nos hubiesen preguntado”. Entiende el empresario que permitir solo veinte embarcaciones resulta una insignificancia para las cuatro empresas que expotan este servicio turístico, unas con una veintena de kayaks como la suya y otras con una flota de doscientas o más. A su juicio se debe reducir la presión sobre Os Guidoiros pero con un criterio racional con boyas para atracar las canoas, autorización para estar en la zona intermareal y una caseta de vigilancia que controle cualquier exceso.