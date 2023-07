El optimismo moderado de la flota marca el regreso del pulpo a las lonjas de Arousa

El plan acordado por la Consellería do Mar y el sector sobre la pesca del pulpo permanecerá vigente hasta que se publique el del año que viene, que fijará la fecha de inicio de la siguiente veda. Tal y como establece esta planificación para la campaña 2023/2024, desde hoy hasta el 31 de agosto, la cuota máxima de captura de esta especie será de 35 kilogramos por barco y día, a la que se suman 35 kilogramos diarios por cada tripulante enrolado a bordo, hasta un máximo de 240 kilogramos por jornada.

En el resto de la campaña, la cuota máxima será de 55 kilogramos por embarcación y día, a los que se añaden otros 55 kilogramos por cada tripulante enrolado a bordo, hasta un máximo de 350 kilogramos por barco y jornada de trabajo.

El horario de trabajo de las embarcaciones con nasa para pulpo se iniciará a las 6.00 horas, aunque pueden abandonar el puerto a las 5.00, y finalizará a las 16.00. El número de nasas permitido queda establecido en función del tamaño de la embarcación y del número de tripulantes enrolados a bordo.

En cuanto al régimen de fondeo de las nasas, de cabo Silleiro a cabo Corrubedo, los aparejos tendrán que levantarse y llevarse a puerto todos los días con las siguientes excepciones: en la zona de Cabo Silleiro al Con da Aguieira aquellas que estén colocadas en fondos superiores a los 20 metros podrán permanecer en su zona de calado sin ser llevadas a puerto incluso durante el período de descanso semanal. Lo mismo regirá para la cara oeste de la isla de Ons, desde el Con da Serriña hasta el islote do Centulo, donde las nasas podrán permanecer caladas sin ser llevadas a puerto y sin limitaciones de profundidad.

En la zona de Con da Aguieira hasta cabo Corrubedo, hasta el 1 de octubre tendrán que levantar las nasas y llevarlas a puerto a diario. Desde esa fecha hasta el inicio de la veda de 2024, cuando se decrete esta, las nasas podrán permanecer fondeadas durante el período de descanso semanal. En el resto del litoral gallego las nasas podrán permanecer en su zona de fondeo sin llevarlas a puerto, incluso durante el período de descanso semanal. La actividad será controlada a través del programa de seguimiento y control llevado a cabo por la Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia en colaboración con los vigilantes de las cofradías y los servicios contratados a tal efecto.

A mayores, la Consellería do Mar está a ultimar la modificación de la orden por la que se regulan los tamaños mínimos de diversos productos pesqueros en Galicia con el objetivo de permitir un mayor margen de tolerancia de 50 gramos de peso -en relación con la talla mínima de un kilogramo- después de realizada y registrada la pesada en el momento del desembarque.

En la anterior campaña, el cefalópodo dejó en las lonjas de Galicia la nada despreciable cifra de veinte millones de euros, después de que se comercializasen más de 2.400 toneladas en los once meses que se mantuvo abierta la pesquería. Estas cifras muestran que el pulpo es una de las especies con mayor impacto económico, pasando por 35 lonjas gallegas. Entre ellas destaca la de Ribeira, con 394 toneladas y cuatro millones de euros de facturación; Vigo, con 209 toneladas y más de dos millones de euros; A Coruña, que superó las 374 toneladas y más de tres millones de euros; y Bueu, con 149 toneladas y 1,4 millones de euros.

En la zona sur de la ría de Arousa, las dos lonjas de referencia son O Grove y Cambados. En la primera de las rulas, durante la anterior campaña, se comercializaron un total de 32.568 kilogramos de cefalópodo, con una facturación de 313.259. El precio máximo que llegó a alcanzar el pulpo en esa rula fue de 15 euros, mientras el precio medio estuvo cerca de los 10.

En la rula de la villa del albariño, se vendieron un total de 25.760 kilogramos y se facturaron 232.762 euros. Además, el precio máximo que llegó a alcanzar en esta lonja se situó en los 13,80 euros el kilogramo, mientras que el precio medio fue de 9,50 euros.

La estadística no favorece a la nécora





Mientras la flota considera que la campaña del pulpo puede resultar muy productiva en cuanto a capturas y precios, la otra especie que regresa a las lonjas, la nécora, no despierta ese optimismo. Las estadísticas que mantiene la flota es que el recurso es cada vez menos y no acaba de repuntar en las etapas de parada biológica como la que ha afrontado en los últimos meses. Ese descenso en las capturas se ha visto relativamente compensado con los precios que alcanzó en las lonjas en los últimos tiempos, que han sido muy interesantes para la flota que se dedica a su captura. La nécora se mantiene en veda desde el pasado 5 de enero, dejando en las lonjas una facturación de más de dos millones de euros, una cifra muy similar a las campañas anteriores y que, esperan, pueda mantenerse en esta como mal menor. La lonja en la que más se comercializa esta especie es la de O Grove, que en la última campaña vendió 10.413 kilogramos que supusieron una facturación de algo más de 307.000 euros. El precio máximo que alcanzó la nécora en esa rula fue de 113, 5 euros, con un precio medio de cerca de los 30 euros. Otras dos lonjas en las que destacó la venta de la nécora fueron Cambados y Vilanova, donde se comercializaron algo más de 2.000 kilogramos y se facturaron 38.000 euros y 58.000 euros respectivamente. Las lonjas de A Illa y Carril también vendieron algunos lotes de nécora a buen precio, pero no alcanzaron los 1.000 kilogramos vendidos durante la anterior campaña.