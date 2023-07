Un frenético fin de semana por una plaza pública

En este sentido, los opositores se encuentran inmersos en la búsqueda de una plaza por la que asegurar su futuro y desarrollar su trayectoria profesional. Sin embargo, la ilusión en muchos casos se torna en decepción. Es el caso de Elena Guerreira (1995), una vilagarciana que, ante la falta de plazas en Galicia para entrar como profesora en los centros públicos, ha tenido que vivir una auténtica odisea.

“El viaje fue intenso. Fui por la tarde del viernes 16 de junio con mi padre e hicimos noche en Asturias. Me presenté al examen a las 9.00 horas y, tan solo tres horas después, estaba camino a Sevilla”, relata Guerreira, que durante el sábado se recorrió 800 kilómetros para presentarse a la prueba al día siguiente.

A diferencia de Galicia, en la que no se ofertaron plazas de acceso libre, en Andalucía hubo 391 y en Asturias 83. Una circunstancia que propició un éxodo. “Ha sido una vergüenza por parte de la Xunta que se atrevieran a convocar una oposición por una plaza para estabilización. No solo ha sido en mi especialidad, sino en todas”, defiende visiblemente indignada.

Ante esta circunstancia, buscará tener la plaza deseada que le permita ejercer la profesión deseada y materializar un esfuerzo que ha llevado a cabo desde septiembre, atenta a las convocatorias y con un estudio tanto en casa como acudiendo a una academia. “A diferencia de Asturias, en la convocatoria de Andalucía no tengo que leer en el segundo proceso. Es bastante diferente”.

Esa lectura, que forma parte de la propia oposición, le llevó este pasado viernes nuevamente a Asturias para defender un examen que espera le permita entrar. “Creo que he tenido bastante suerte en los exámenes, ya que no llevaba preparados todos los temas y en el sorteo de las bolas me cayeron varios temas que llevaba muy bien preparados”, avanza contenta.

Asimismo, el formato, en muchos casos, es propicio para los opositores con el desarrollo de los temas, un formato alejado del tipo test y que permite menos interpretación. “No sé los resultados aún, pero las sensaciones son muy buenas, me han caído temas que me había estudiado”, se reafirma.

Aunque el viaje tuvo su parte negativa por el cansancio que generó el viaje y los kilómetros recorridos, la ventaja de esta circunstancia radicó en que el temario era el mismo y en días diferentes, lo que supuso tener doble oportunidad sobre un temario ya preparado.

Al igual que ella, la falta de plazas y la necesidad de muchos jóvenes de presentarse tras el esfuerzo realizado durante el año, ha permitido que varios gallegos optaran por esta vía. “Creo que es un insulto por parte de la administración. Durante mis convocatorias vi una gran cantidad de gallegos tanto en Asturias como en Andalucía. Probablemente muchos no sepan el esfuerzo que nos ha supuesto el realizar este recorrido tan largo”, remarca.

Pasadas dos semanas del primer examen, ve con perspectiva la situación, una situación dura por su arraigo con la tierra y que, de tener suerte, le obligará a hacer las maletas y a cambiar de residencia. “Uno de mis rincones favoritos es A Illa. Si consigo la plaza, por un lado me dará pena por abandonar la tierra, pero por otro alegría por poder desarrollarme profesionalmente”, sentencia contrariada a la espera de los deseados resultados.

Pase lo que pase, reclama más plazas de acceso libre en Galicia para que su caso, y el de muchos tantos que han seguido sus pasos, no tengan que pasar por esta encrucijada, máxime con los que tienen una especial querencia por la tierra.

Una vocación muy marcada desde pequeña





Al igual que muchos jóvenes que desde edades tempranas tienen muy marcada su vocación, la influencia familiar jugó un papel fundamental en la vida de Guerreira que, desde pequeña, tenía claro a lo que se quería dedicar en el futuro. “Mi padre es profesor de Lengua Castellana. Siempre me ha apasionado la literatura, por eso me decidí”, señala. No obstante, sorprendentemente, una estancia en Estados Unidos cambió su percepción. “Durante el curso de primero de Bachillerato viví en norteamérica con una beca. Esa experiencia condicionó decisivamente mi interés por la cultura tanto británica como americana”, rememora con una sonrisa. A pesar de que su pasión era por la filología hispánica, todos estos ingredientes dejaron patente otros derroteros para el futuro. “Tuve optativas de hispánica e intenté cursar por todos los medios ambas opciones, pero en la Universidad de Santiago no me permitieron simultanear el grado. Me pusieron todas las trabas posibles para hacerlo”, lamenta. Finalmente, y ante esta situación vivida, la vilagarciana se graduó en el año 2017 en Filología Inglesa, logrando así el primer objetivo para poder ejercer como docente. ”Realicé un máster de Investigación en Literatura y, posteriormente, fui contratada predoctoral durante cinco años. Se me acabó el contrato y no pude finalizar la tesis, por lo que aún no soy Doctora”, subraya. Asimismo, dentro de la docencia una de las vertientes que mayores salidas tienen es la de los idiomas extranjeros. “Tienen muchas más salidas profesionales ahora mismo que la posibilidad de ser profesora de Lengua Castellano y Literatura. Además también tiene más proyección a todos los niveles. Puedes ejercer como traductora, profesora o dar clases particulares”, apunta la opositora.