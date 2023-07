Vilanova se convierte en puerto base de la Ruta Quetzal para llegar a Santiago

Vilanova de Arousa es, desde ayer, el primero de los puertos base elegidos por la Ruta Quetzal “Hacia la luz del fin del mundo”, para descubrir la tradición Xacobea. Al municipio arousano arribaron ayer los más de 200 jóvenes participantes que descubrirán en los próximos días la belleza de la ría de Arousa, pero también una de sus más importantes leyendas, la “Traslatio”, es decir, el traslado de los restos de l Apóstol en una barca de piedra hasta desembarcar en Iria Flavia. Los 200 jóvenes, procedentes de todas las comunidades autónomas de España, también se empaparán de la obra de Ramón María del Valle-Inclán, uno de los literatos más importantes de España, nacido en Vilanova de Arousa.

Todos los participantes se asentaron ayer en el campamento montado en Vilanova, recogiendo todo el material en el Multiusos y trasladándose hasta la zona de O Terrón, donde pasaron la noche antes de iniciar una aventura que les llevará a descubrir la comarca de O Salnés y toda la tradición jacobea, antes de desplazarse por gran parte de Galicia y el norte de Portugal.

Hoy estaba previsto realizar la “Traslatio”, aunque la agenda está sujeta a cambios dependiendo de las necesidades, y una de ellas son las mareas. En principio, esta actividad que contempla el recorrido marítimo fluvial por el Mar de Santiago hasta Pontecesures, con parada en las Torres do Oeste y en Valga, se dejará para mañana, adelantando la visita al municipio de Vilanova. En este recorrido cultural por Vilanova, en el que no faltará la obligada visita a la casa museo de O Cuadrante, donde los jóvenes descubrirán la figura de Valle-Inclán. La aventura también tiene previsto cruzar el puente de A Illa, dos kilómetros en los que podrán observar la belleza de la ría de Arousa antes de acercarse al parque de Carreirón, donde disfrutarán de un baño en la playa. El martes se despedirán por unos días de Vilanova para desplazarse a Portugal, visitando lugares como Ponte de Lima y Viana do Castelo, antes de dirigirse a Santiago de Compostela, Fisterra, Muxía, Camariñas y A Coruña, entre otros lugares. La expedición regresará a Vilanova el día 13 para descansar y dar por finalizada la aventura al día siguiente.

El objetivo de esta expedición es combinar el estudio y la aventura, despertando un espíritu de solidaridad, esfuerzo y cooperación entre los expedicionarios.