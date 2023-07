Thune Eureka cumple medio siglo de vida apostando por la innovación y por Vilagarcía

Hace medio siglo, Thune Eureka realizó una importante apuesta por Vilagarcía. Adquirió una serie de terrenos y puso en marcha una fábrica que nacía para cubrir un espacio clave para el sector naval español, acabando con los enormes aranceles que tenían que pagar. De capital noruego en sus inicios, la empresa se ha ido convirtiendo en una de las grandes firmas asentadas en Vilagarcía, donde es clave para la economía local.

Desde entonces, se ha convertido en una de las empresas de referencia de la comarca, tal y como reconoce su accionista principal, Manuel Jesús García. Ayer, la fábrica celebró una jornada de puertas abiertas, una jornada muy especial en la que no solo acudieron familiares de los trabajadores, sino que también estuvo presente la titular de la Consellería de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. La conselleira no dudó en calificar a la empresa de “referente en su sector” y considerarla un ejemplo de resiliencia, experiencia y capacidad de adaptación”.

Es precisamente en esa capacidad de adaptación donde ha estado siempre la clave de Thune Eureka, explica García. “Desde nuestra implantación, hemos estado en un proceso de actualización continua, especialmente de todo el equipamiento y cumpliendo siempre con los requisitos de los clientes”, señala. Hace medio siglo, la empresa ya destacó por su automatización, “por encima de lo normal en aquellos tiempos, pero hemos evolucionado en positiva, apostando siempre por la modernización”. En estos momentos, la empresa cuenta con 85 trabajadores, a los que se suman un importante número de empleos indirectos en la comarca.

La llegada de Thune Eureka hace 50 años “significó transferir tecnología a una zona, formar trabajadores y permitir el desarrollo industrial de todo el área; existe una frase que dice que, para crecer, no me dés pescado, enséñame a pescar; eso fue lo que hicieron los noruegos con nosotros cuando abrieron la fábrica aquí”. Su construcción en Vilagarcía fue gracias a las facilidades que se daban en su día a este tipo de industrias para unificar parcelas, pero estuvo cerca d acabar en Vigo, Ferrol o San Fernando algo que, afortunadamente, para la ciudad no llegó a ocurrir. Desde entonces, no ha parado de crecer, llegando a exportar la mayor parte de su producción a otros países gracias a su apuesta por la internacionalización, con clientes en los cinco continentes.

La conselleira, durante su visita, destacó la apuesta por la “innovación en la fabricación de bienes de equipo”. Lorenzana no dudó en salientar las previsiones de crecimiento de la economía gallega que maneja la Xunta, por encima del 2% en 2024, y quiso enmarcar ahí el esfuerzo que está haciendo el tejido empresarial gallego para seguir aprendiendo, reinventándose y adaptándose a las exigencias del actual escenario económico ya que “si a nuestras empresas les va bien, a Galicia le irá bien”. A este respecto, la titular de Industria comprometió el trabajo de la Xunta por propiciar a las pymes gallegas un entorno de mejora continua en la economía verde digital.