“Las obras de Valle son el reflejo absoluto del carácter de la historia de España”

Pedro Manuel Ortiz Domínguez es el nombre que se esconde detrás del seudónimo Pedro Casablanc, uno de los actores más destacados y reconocidos del cine, la televisión y el teatro español. Casablanc estará el próximo día 10 en Vilanova de Arousa, donde se subirá al escenario del Auditorio Valle-Inclán para poner en escena la obra “Don Ramón María del Valle-Inclán”, una adaptación que Xavier Albertí hizo de la biografía que Ramón Gómez de la Serna escribió del autor vilanovés. Casablanc es el protagonista de un monólogo en el que la acompaña al piano Mario Molina y Juan Gómez-Cornejo en la iluminación.

–La obra gira en torno a la biografía de Gómez de la Serna sobre Valle. ¿Cual es la visión que se nos ofrece del escritor vilanovés?

–Es una visión muy variada y colorida, que responde a la forma de escribir de Gómez de la Serna. Era un escritor muy barroco y en su obra hace una loa a un personaje, Ramón del Valle-Inclán, al que admira. Todo el escrito está lleno de admiración hacia una persona que consideraba un ídolo. El texto no se queda ahí, sino que hace un repaso a la época en que vivió Valle, incluyendo crítica social, comentarios irónicos, ..., pero también está teñida de fabulación, porque no sabemos si lo que cuenta tiene mucho de realidad o de fantasía. La vida de Valle siempre ha sido un misterio o una creación.

–¿Llegaron a conocerse los dos?

–En algún momento se tuvieron que cruzar y Gómez de la Serna tuvo que conocer al que consideraba el viejo maestro. Lo que no sabemos es si eran amigos o no. En la biografía se incluyen algunas anécdotas que han demostrado ser falsas, como que Ramón del Valle-Inclán dijese en su lecho de muerte que fuese Gómez de la Serna el que escribiese su biografía. Esto nos hace sospechar que, a lo mejor, se atribuyó hechos y acontecimientos que no ocurrieron, pero forma parte de su mitología literaria.

–Usted, un piano y la iluminación sobre el escenario ¿Resulta complicado asumir un monólogo en una obra de teatro?

–El piano no se toca solo, lo hace Mario Molina, y de la iluminación se encarga Juan Gómez-Cornejo. El monólogo es complicado porque tienes que memorizar tu solo la partitura, pero también da grandes satisfacciones. Está planteado como una conferencia dinámica y musical, porque la música acompaña al texto ya ala palabra. Como dice Xavier Albertí, el director, parece que la música de Beethoven o Granados que utilizamos se compuso para estas alocuciones. Es una mixtura de los dos grandes literatos españoles y es una mixtura de grandes músicos. La obra es una especie de charla y cabaré literario donde cuento un período de la historia de España y, por su puesto, de la literaria, desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la muerte de Valle en 1936. El juego escénico con el que se van a encontrar los espectadores está muy bien planteado por el director y da la posibilidad de hacer un gran trabajo actoral.

–¿Qué significa Valle para el teatro español?

–Es uno de los grandes pilares sobre los que se asienta. Desde Cervantes y los clásicos del Siglo de Oro no hubo una generación como la del 98. Ahí tenemos a Lorca y Valle como grandes pilares. El teatro español actual, con nombres como Francisco Nieva o Lauro Olmo entre otros no se entiende sin las bases que, en su momento, asienta Valle. Sus obras son el reflejo absoluto del carácter de la historia de España. Define con esperpento lo que ocurre de manera cíclica en este país, como nunca somos capaces de entendernos, como siempre regresan la represión y la falta de tolerancia, ... Somos un país que el plantea como ridículo, de ahí sale el esperpento.

–De hecho, siempre se habla de la actualidad de Valle.

–Valle disfrutaría mucho haciendo la crónica de todo lo que ocurre en la sociedad española. Añadiría que, además de actual, su visión es necesaria, no solo por su teatro, sino también por sus novelas, donde muestra que no tenía ningún tipo de cortapisa a la hora de criticar a Isabel II, un problema que tampoco tendría ahora.

Tengo una cuenta pendiente con Don Ramón, la de visitar su tumba para rendirle homenaje”

–¿Cómo descubre Pedro Casablanc a Valle-Inclán? –Pues siendo todavía muy joven. La primera función que vi fue la adaptación de Carlos Álvarez Novoa sobre “Luces de Bohemia”. Después tuve la oportunidad de interpretar el afilador de “Ligazón” que fue mi primer papel relacionado con Valle. Más tarde llegarían muchos otros, como “Tirano Banderas”, ... Valle siempre ha estado muy vinculado a mi carrera y, recientemente, he dirigido un cortometraje titulado “Sacrilegio”, una de las cinco obras que componente el Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte, en el que cuento el ajusticiamiento de un bandolero por sus compañeros en la sierra andaluza de Ronda. –¿Va a ser la primera vez que represente a Valle en su tierra natal, pero alguna vez estuvo en ella? –He visitado en muchas ocasiones Galicia y he recorrido las tierras que tan bien describió Valle en sus obras. Es una tierra que adoro y a la que estoy deseando volver porque tengo un buen número de amigos por allí. Además, tengo una cuenta pendiente con Valle-Inclán, la de rendirle homenaje en la tumba en la que descansa Don Ramón en el cementerio de Boisaca. Es algo que siempre he querido hacer pero que las circunstancias, por el momento, me lo han impedido.