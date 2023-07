La aprobación de las cuentas de la Cofradía de Cambados no ha servido para limar asperezas entre las dos partes en las que está dividida la entidad. Ayer, los impulsores de la moción de censura contra el patrón mayor se atribuyen el mérito de haber sido ellos los que evitaron que la Cofradía quedase bloqueada. En concreto, el vicepatrón mayor segundo dio el paso de “coger el toro por los cuernos y convocar la xunta xeral después de un buen asesoramiento y de que, por varios días, el patrón estuviese ausente y no contestase a las llamadas”. La convocatoria de la xunta xeral por parte del vicepatrón habría sido media hora antes que la de Vilas. Esa asamblea se celebró en un ambiente tenso y crispado, con gestos inapropiados "del patrón mayor que quedaron recogidos en acta" y que los críticos achacan “a la impotencia del patrón mayor por saber que tiene que abandonar un puesto que lo superó y que le quedó grande”. La tensión, señalan, saltó cuando varios miembros de la xunta xeral preguntaron si alguno d ellos presentes era conocedor de las consecuencias de no aprobar las cuentas “y a Vilas se le escapó que su asesor lo sabía, hecho que refleja el daño, la manipulación y la maldad que, junto con la incompetencia de Vilas y el asesor para trasladarlo a esta junta general”.

Conciliación Además de la xunta xeral, el pasado viernes se celebró en el SMAC un acto de conciliación entre la mariscadora independiente Ana Serantes y la Cofradía en la que la primera reclama que se declare nulo su despido porque la directiva de la Agrupación de Mariscadoras decidió quitarla de la máquina cribadora, retirándole la asignación mensual de 250 euros. Esta decisión fue clave, ya que ella y Teresa Bugallo, a partir de ese momento, se alinearon con los críticos para apoyar la moción de censura que está a punto de salir adelante. En el acto, la mariscadora mantuvo su demanda, mientras los representantes legales de la Cofradía se mantuvieron en no readmitirla en ese puesto asegurando que las labores de cribado del marisco son inherentes a las labores complementarias a la extracción del marisco, se hallan autorizadas por la Conselleria do Mar en los planes de gestión y son tareas organizadas por la Directiva para el funcionamiento de la agrupación de tal modo que la consideración de trabajadora de la cofradía, la vuelta a dichas labores al margen de la directiva y el cobro de 3.500 euros por supuestos daños morales suponen un disparate y una irregularidad que pudieran ser parte de la negociación para la aprobación de la moción por estas representantes del marisqueo a pie.