La restauración de la capilla de San Xulián, más cerca

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitaron ayer por la mañana la isla de Cortegada para conocer de primera mano las labores que desarrollan los miembros de la asociación Bata para tener todo a punto para la visita de los turistas en la temporada alta que comienza hoy. El acto también sirvió para anunciar la licitación de la restauración de la capilla de Cortegada por 600.000 euros, que tendrá lugar en las próximas semanas.

Durante algo más de media hora, Rueda pudo conocer los encantos de una isla desconocida para él hasta la fecha y comprobar el meticuloso cuidado que tienen los trabajadores para conservarla en el mejor estado. Por todo ello, se destinará más de medio millón de euros a la restauración de uno de los emblemas en el corazón del archipiélago carrilexo. “Vamos a seguir cuidando Cortegada. En las próximas semanas volveremos a visitar las obras para recuperar la capilla de San Xulián con una inversión importante. Cuando finalice, va a ser un atractivo más y servirá para recuperar la memoria del lugar”, señaló el presidente bajo un asfixiante calor.

A pesar de la tradición y la importancia dentro de las Illas Atlánticas, el presidente autonómico no conocía el lugar. “Se me ocurren pocas opciones mejores que pasar una mañana de verano aquí. No la conocía, pero la verdad es que es una maravilla. Quedé con los compañeros de Bata de venir un día a lo largo de este verano y realizar el camino de dos horas para conocerla en profundidad”, reiteró Rueda.

Asimismo, puso en valor la importancia de los trabajadores para dejar en perfecto estado el espacio ante la llegada de los turistas durante la temporada alta que está a punto de comenzar. “Agradecemos a todos ellos que nos acogieran aquí. Desempeñan un trabajo muy útil, necesario e imprescindible. Preservan el ecosistema de especies invasoras y lo hacen atractivo para que la gente que quiera visitar Cortegada lo pueda hacer en las mejores condiciones posibles. Les quiero felicitar por ello”, remarcó.

El enclave, así como el espacio propicio para que los turistas puedan pasar unos días de desconexión, ha permitido a las Illas Atlánticas ser uno de los referentes en cuanto a visitantes dentro de Galicia. “Viendo cómo se conserva todo el Parque Nacional y como está de cuidado, nos va a permitir tener un verano, desde el punto de vista turístico, fantástico. Somos muy optimistas con ello”, subrayó.

De este modo, también puso en valor la importancia de los gallegos como embajadores del territorio y como anfitriones, especialmente en O Salnés. “La verdad somos muy hospitalarios. Aquí se come muy bien, hay un clima fantástico y tenemos sitios tan especiales como esta isla”, indicó durante su comparecencia.

Finalmente, el mandatario de la Xunta animó a los turistas a disfrutar de las vacaciones en los diferentes lugares que ofrece la comarca, especialmente sus playas para vivir una experiencia diferente. “Está todo muy bien cuidado y es un gran reclamo. Cada año aumenta el número de visitantes, señal de que estamos haciendo las cosas bien en la zona. Esperamos que para esta temporada alta haya una gran afluencia de visitantes”, sentenció Rueda.

La isla se pone en las manos de los componentes del programa “Cortegada, biodiversa”

Durante la jornadas se pudo apreciar el esfuerzo que realizan varios miembros de la asociación Bata, una ardua labor bajo unas altas temperaturas. “Un grupo de jóvenes con autismo y con discapacidad intelectual están demostrando que quieren y pueden trabajar. Están llevando a cabo actuaciones para la erradicación de especies invasoras”, indicaron desde la agrupación.

Y es que, no solo desarrollan este trabajo en Cortegada, sino que abarcan el área de influencia de la comarca. “Este proyecto es biodiverso en dos sentidos. Por un lado pretende tener bajo control todas estas especies y por el otro, desde un ámbito más social, permite y crea oportunidades para que las personas con discapacidad puedan formarse”, señalaron.

La idea del proyecto, fundamentada en la participación de las instituciones públicas y del sector privado, apoya la inclusión de todos los colectivos. “Agradecemos la visita del presidente y de la conselleira. Cuando trabajamos de forma conjunta podemos cambiar el mundo”, resaltaron los responsables.

Desde la asociación quisieron mandar un alegato hacia la normalización con unas medidas en las que nadie, independientemente de su condición, está discriminado. “Hacemos cosas pequeñas con personas pequeñas. Somos capaces de conseguir que determinados colectivos se sientan ciudadanos y eso es lo realmente importante”, sentenciaron.

Una apuesta por la economía social

La labor de los miembros de Bata no pasó desapercibida para los asistentes que se deshicieron en elogios y felicitaciones hacia una asociación que integra a personas con discapacidad. “Contribuimos a dar oportunidades a todo el mundo y que puedan trabajar. Me dio la impresión de que lo estaban haciendo muy bien”, apuntó Rueda.

Con todo, reiteró su apuesta por la economía social. “Desde la Xunta vamos a seguir poniendo en valor esa combinación entre el trabajo con las empresas de economía social que hacen un trabajo fundamental para complementar lo que hacemos desde la administración y mantener un estado de revista”, sentenció.