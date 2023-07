Ocurrió de madrugada, sobre las 5.25 horas, y todo apunta a que pudo haber sido provocado ante la ausencia de elementos que pudiesen originar las llamas. El Servizo de Emerxencias del Concello de Vilagarcía y la Policía Local tuvieron que extinguir un incendio que se originó en una lona publicitaria situada en la avenida de Cambados.

Una patrulla de la Policía Local fue la primera en llegar al punto y en intervenir con un extintor evitando que se extendiesen las llamas a la vivienda contigua. El Servizo de Emerxencias procedió a enfriar la zona para asegurar. Una vez finalizada la intervención se comprobó que las llamas habían afectado a una pequeña zona de la lona publicitaria y al onduline que recubre la fachada lateral de la vivienda adyacente. En la intervención no participaron los Bombeiros do Salnés, que no fueron alertados de lo ocurrido. El parque de Vilagarcía sigue sufriendo los efectos de la falta de personal, que ha llevado a los Bombeiros a una huelga en la que se niegan a realizar guardias extra voluntarias.