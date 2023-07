La Cofradía presidida por Vilas logra sacar adelante sus cuentas y evita un bloqueo

Después del duro enfrentamiento que se vive en el seno de la Cofradía de Cambados, la asamblea de la xunta xeral celebrada ayer fue un remanso de paz en el que las dos partes enfrentadas votaron al unísono la aprobación de las cuentas. Es cierto que esta aprobación no fue unánime, ya que hubo dos abstenciones, pero los dos bandos dejaron a un lado sus diferencias y optaron por la responsabilidad.

No en vano, no haber aprobado las cuentas enfrentaba a la Cofradía a un auténtico abismo, ya que se quedaría sin subvenciones para su funcionamiento y no podrían solicitar créditos, e incluso, abonar las nóminas de los trabajadores, un bloqueo que la entidad podía pagar muy caro.

A esta circunstancia se llegó el pasado lunes, cuando el patrón mayor, Xosé Manuel Vilas, celebró una asamblea ordinaria durante la cual el sector crítico, con mayor representación en la xunta xeral, votó en contra de la aprobación de las cuentas. Según ellos, porque estaban en desacuerdo con el hecho de que existiese un déficit de 86.000 euros en las mismas y porque desconocían que si estas no se aprobaban, la cofradía se exponía a perder todas las ayudas y subvenciones y se vería envuelta en un problema severo.

Desde las filas del patrón mayor se sospecha que la causa fue otra, que ese voto en contra fue para perjudicar a Vilas y que no pudiese sacar nada adelante, convirtiendo en ingobernable el pósito.

Sea como fuere, lo cierto es que el miércoles los críticos se dan cuenta de lo que puede pasar si no se aprueban las cuentas y hacen ver su intención de apoyarlas. El patrón mayor, en un ejercicio de responsabilidad, convocó esta asamblea al límite del tiempo pero con el objetivo de salvar la Cofradía.

Aunque se ha evitado un grave problema, la calma en la Cofradía de Cambados no va a durar mucho. No en vano, el próximo día 7 de julio, el cabildo decidirá sobre la fecha de la xunta xeral en la que se procederá a la moción de censura que impulsan los críticos desde el pasado mes de abril. Por aquel entonces se frustró, pero en esta ocasión tiene más visos de salir adelante. Los críticos cuentan con el respaldo de las dos mariscadoras independientes, Ana Serantes y Teresa Bugallo. Esta última también ejerce de presidenta de la Agrupación de Mariscadoras y se ha convertido en objeto de crítica por parte de las propias integrantes de la entidad que, hasta en dos ocasiones, se han concentrado pidiendo su dimisión.