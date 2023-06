“O melómano da música de cámara está moi preparado, de algún xeito, a calquera expresión ”

Mirada firme. A piques de entrar nun ensaio no Auditorio Municipal de Vilagarcía, Cibrán Sierra (Ourense, 1979) observa detidamente os encantos da ría. Moitas lembranzas pasan pola súa cabeza de unha Galicia que abandonou fai xa anos para triunfar no Cuarteto Quiroga.

A piques de cumprir vinte anos da súa constitución, o cuarteto é o máis antigo tan só por detrás do Cuarteto Casals. Fiel embaixador de nosa terra, Cibrán retorna para dar o penúltimo concerto do festival xunto os seus tres compañeiros.

–Moitos anos residindo no extranxeiro e agora entre Madrid e Salzburgo, ¿ten moita morriña?

– Levamos por nome do grupo o de un ilustre galego coma é o violonista pontevedrés Manuel Quiroga, que foi un dos mellores instrumentistas de corda da historia mundial no primeiro terzo do século XX. Para o cuarteto, retornar a Galicia e compartir a nosa música na terra de Quiroga é un motivo de ledicia.

–Pasou por escolas emblemáticas de Estados Unidos e Países Baixos compartindo experiencias con profesores de renome, ¿qué influenzas ten ese entorno?

–Viaxar é fundamental en calquera formación artística. Tiven a fortuna de estudar en moitísimos sitios con influenzas de todos eses lugares. Os mestres que tivemos enriqueceron de xeito extraordinario a nosa bagaxe cultural, con persoas do máis relevante nestes últimos decenios.

–No 2020 pasou a ser catedrático de música de cámara en Salzburgo.

–É un motivo de enferma ledicia poder estar exercendo a docencia nun dos centros musicais máis importantes do mundo. O nivel que hai é magnífico e acollemos a xente de todo o mundo -incluso galegos-. Tento levar a presenza de Quiroga nun lugar tan lexendario e nque mantén a tradición de Mozart.Para un cuartetista, estar nun dos corazóns de Europa faime sentir un privilexiado.

–Neste eido, ¿hai un bo relevo xeracional?

–Cada xeración aporta unha cosmovisión diferente ás xeracións anteriores. Detectamos un crecemento da multidisciplinariedade na interpretación, cousa que antes non ocorría. O músico profesional ten que ser capaz de moverse en tódolos ámbitos xa sexa na interpretación históricamente informada coma ter coñecementos da música romántica. Dende a música de cámara educamos na escoita e no respeto mutuo.

–¿Está o noso pais á cola de Europa en música de cámara?

–Se está experimentando en toda Europa un rexurdimento importante. Nunca houbo cuartetos de corda de un nivel tan extraordinario. Con respecto a España, non o creo. Non escasean nin talentos nin artistas que a día de hoxe son unha realidade. O que non está xogando ao mesmo nivel de Europa son as estructuras educativas que o posibilitan. O terrible de todo esto é que os exemplos de grandes profesionais son case resultado de una enorme anomalía. Se ten que traballar para que a xente dende cativa practique a música de un xeito natural. A pesar de ter profesores extraordinarios nos conservatorios, teñen que traballar baixo unha normativa administrativa contraria ao que se precisa nun ensino superior que propician fugas dun enorme potencial.

–O melómano da música de cámara e un melómano total, según vostede.

–A música de cámara é unha pequena cápsula onde se concentran todos os ingredientes da linguaxe musical. Naceu no século XXVIII coma un vehículo democratizador e levar a música a tódolos lugares. O melómano da música de cámara está moi preparado, de algún xeito, a calquera expresión musical. Vese nos países de gran tradición.

–No Cuarteto Quiroga sosteñen que se reflexiona todo, ¿cómo son esas reflexións?

–É un laboratorio onde se discute todo de xeito horizontal. Temos que construir todo dende a discusión e o debate. Somos catro iguais. Traballamos de maneira democrática. Alégrome que os meus compañeiros pensen de maneira diferente a min.

–Con respecto ao seu grupo, foi loado por todo un “New York Times” nin máis nin menos.

–Sempre é agradable que cando viaxas e estás de xira se reciba con tanto entusiasmo o traballo que un fai. Cando saiu a crítica na primeira páxina do suplemento de cultura foi un momento de ledicia para todos nós.Vivimos para a creación artística e é fundamental estar nos medios de comunicación.

–Actúan no Clasclás esta noite, cita ineludible.

–Sí, é fantástico. Non puidemos estar o ano pasado e estamos encantadísimos de vir cunha programación moi coidada e cun público que agotou as entradas. O Salnés é un espazo tremendamente dinámico.

–¿Qué nos pode avanzar da actuación?

–Como cuarteto de corda queremos facer un pequeno recorrido no que figuran Brahms, Hydn e, posteriormente con Bardok, os cales estarán no noso próximo disco. Tentaremos aportar o noso graniño de area ao festival.