El pósito de Cambados aprobará sus cuentas. Lo hará en una asamblea extraordinaria de la xunta xeral que se celebra hoy a las 19.30 horas y cuyo único punto de la orden del día son las cuentas del pasado año. Esta asamblea servirá para rectificar lo ocurrido el pasado lunes, cuando el voto de los 13 impulsores de la moción de censura bloqueó la aprobación de este documento. Esa postura se adoptó, explicaban ayer los críticos, porque desconocían que la no aprobación de las cuentas condenaba a la cofradía a quedarse sin ayudas para la vigilancia y sin subvenciones para la regeneración de bancos, e incluso, poner en riesgo el salario de todos los trabajadores.

Sin embargo, los afines al patrón mayor, José Manuel Vilas, discrepan en el argumentario, acusando a los impulsores de la moción de censura de “saber perfectamente lo que hacían ya que su principal objetivo era bloquear la Cofradía y someter a un ataque gratuito al máximo responsable del pósito”. Califican de “cinismo extremo lo de votar en contra de las cuentas y ahora querer culpar al patrón mayor por sus propios actos, conscientes y malintencionados, ya que lo único que perseguían era bloquear al actual equipo de gobierno”. Ahora, insisten, es el patrón mayor el que “en un ejercicio de responsabilidad y reparando las carencias e irresponsabilidad de otros, convoca esta asamblea”.

El propio patrón mayor, José Manuel Vilas, también quiso dejar clara su opinión al respecto y, en un comunicado, describió, punto por punto, lo ocurrido el pasado día 26 en la asamblea ordinaria. En el primer punto, el patrón reconoce que se quedó sorprendido cuando, tras someter a votación los 18.000 euros de patrocinio de la Festa da Vieira, los críticos “dicen que no estaban de acuerdo con esa ayuda, que no la querían y que les importaba poco reventar la cofradía con tal de que no sigamos al frente”. Además, “presumían de tener hilo directo con la Consellería para solventarlo después, menos mal que dos de ellos, por error o sin saberlo, levantaron la mano porque nos quedaríamos sin ayuda”.

En lo que respecta a las cuentas, continúa el patrón, los críticos “eran conocedores de lo que iba a ser su postura para la cofradía y para sus trabajadores, ya que impediría la recepción de ayudas, créditos y pólizas bancarias. Votaron en contra en una clara reacción infantil, pensando que perjudicando a la Cofradía se dañaba el mandato del patrón mayor y así justificar una moción de censura que nació porque se retiró a Ana Serantes de la cribadora y que provocó que ella y Teresa Bugallo se aliasen con ellos”.

Una vez que “alguien les tiró de las orejas”, se han visto en la obligación de “dar marcha atrás y, en lugar de admitir su metedura de pata, han planificado un montaje propagandista para desviar sus culpas hacia mi persona, haciéndome responsable de esta barbaridad”. A diferencia de los críticos, Vilas señala que sus decisiones “están basadas en el interés de la institución y de los socios, que no pueden sufrir las consecuencias de irresponsables que carecen de criterio, que la cofradía se prepare para lo que viene”.

Una de las cuestiones que argumentaron en su día los críticos para votar en contra de las cuentas fue el déficit de 86.000 euros que tienen. Ese déficit nace de los problemas que tuvo la fábrica de hielo, qu edejó sn ingresos durante varios meses al pósito y con la necesidad de afrontar un importante gasto en solucionar sus problemas.Sin embargo, todo eso ocurrió mese antes de que José Manuel Vilas fuese elegido patrón mayor, por lo que nada tendría que ver con esa situación.