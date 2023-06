Piden que se reúna la xunta xeral del pósito de Cambados para evitar la pérdida de ayudas

La división interna de la Cofradía de Cambados puede llevar a la institución a perder una serie de subvenciones y ayudas fundamentales para su actividad de vigilancia de los bancos marisqueros y de su regeneración. La causa, no aprobar el presupuesto antes del día 30 de junio, es decir, antes de mañana. Es por ello que el sector de la xunta xeral del pósito ha solicitado al patrón mayor que convoque una asamblea urgente para hacerlo, algo en lo que José Vilas no parece estar por la labor.

Este problema, señalan desde el sector que impulsa la moción de censura, arrancaría en la xunta xeral que se celebró el pasado lunes, donde el grupo decidió no apoyar el presupuesto “por el importante déficit que arrastra el pósito, de unos 86.000 euros”. Ni el patrón mayor ni los asesores de la Cofradía “nos alertaron de las consecuencias negativas que podría tener no aprobar las cuentas, así como de los daños futuros que se le podrían causar al pósito”.

Una vez enterados de lo que ocurría, los impulsores de la moción de censura presentaron ayer, en tiempo y forma, tres escritos en los que “solicitamos una nueva junta extraordinaria para el día 30 (mañana), plazo límite para la aprobación de las cuentas del año 2022”. Tras esta petición, los críticos se encontraron con “el impedimento, por parte del patrón mayor y gente externa a los órganos de gobierno para una nueva convocatoria en la que se aprueben las cuentas y se eviten los agravios y perjuicios que se le puedan ocasionar a esta Cofradía y a sus socios”. De no ser así, el pósito perdería “todo tipo de ayudas y subvenciones, tanto para la vigilancia, la fábrica de hielo, la nueva lonja y muchas otras cuestiones”.

Desde el sector que impulsa la moción de censura no dudan en acusar al patrón mayor de “incompetente” y de que “una vez más, ante su salida inminente por la moción de censura que estamos impulsando, pretende hacer todo el daño posible a esta Cofradía”. Es por ello que el grupo no duda en hacer “totalmente responsable al patrón mayor de los daños que se puedan ocasionar por la decisión de no convocar la xunta xeral del pósito antes del viernes, teniendo un plazo de 18 horas para poder hacerlo”, explican.

El conflicto interno de la Cofradía de Cambados añade un nuevo frente a todos los que hay abiertos en este momento, con el sector crítico impulsando una moción de censura contra el patrón mayor, las mariscadoras queriendo que dimita la presidenta de su agrupación y, ahora, cerca de quedarse sin subvenciones a causa del enfrentamiento interno que mantiene.