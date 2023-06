El parque acuático vuelve a capitalizar la asamblea de los comuneros de San Vicente

El centro multiusos de O Mosteiro acoge mañana, a partir de las 21 horas, una asamblea de la comunidad de montes de San Vicente de Nogueira en la que se abordará, de nuevo, la situación en la que se encuentra el proyecto del parque acuático, paralizado desde hace varios años. La directiva tiene previsto informar sobre las gestiones que se han realizado con la empresa Crelpabe en relación con la obra, una información que un nutrido grupo de comuneros tiene mucho interés en conocer.

De hecho, los críticos de la directiva cuestionan todo el "oscurantismo" que se está registrando en relación con el parque acuático ya que no se han entregado los papeles que se les solicitaron y no se explican el interés de mantener ahí a la empresa actual cuando existen otras alternativas viables de empresas que estarían interesadas en sacar adelante el proyecto.

Es más, lamentan la lentitud con la que está adoptando decisiones la comunidad de montes, ya que el Concello está muy cerca de anular la licencia a la empresa y “es el momento de tomar cartas en el asunto”. La asamblea se presume tensa porque, admiten los críticos, existe mucho descontento entre los comuneros por como se está llevando este tema.

No en vano, a finales del pasado año, Crelpabe aseguró que retomaría las obras en el primer trimestre de este año, con la directiva de los comuneros advirtiendo de que rescindiría el contrato que les une si no era así. En los seis meses que han pasado desde entonces no se ha registrado ninguna actuación y el parque continúa en situación de abandono.

De hecho, la vegetación se ha adueñado de buena parte de la parcela que ocupa el parque, especialmente de lo que iban a ser sus accesos, donde no solo se encuentra maleza, sino que ya es apreciable la presencia de árboles. El abandono también ha ido acompañado de acciones vandálicas, como las pintadas en las paredes del que iba a ser el edificio multiusos.

El parque acuático de Meis iba a ser el más grande del noroeste de la Península, pero la pandemia de coronavirus y las dificultades de liquidez terminaron por estrangular a los inversores. El proyecto había generado muchas expectativas, pues podía ser un potente motor económico para la comarca.