Lago mantiene la esperanza del cuatripartito para Cambados pese al desmarque del BNG

Cambados parece alejarse un poco más de un cuatripartito después del resultado de la última reunión entre PSOE, BNG y Somos, donde todo parece haber saltado por el aire al no haber llegado a un acuerdo por ver que formación se hace con el área de Cultura para los próximos cuatro años. Pese al órdago del BNG, Samuel Lago, el alcalde socialista de Cambados, sigue siendo optimista y confía en que antes del próximo 17 de julio, fecha límite para la celebración del pleno de organización, habrá un acuerdo de gobernabilidad.

Sin embargo, en estos momentos, el pacto parece estar muy lejano tras decidir el BNG plantar las negociaciones y emitir un comunicado en el que explican su motivos. Los nacionalistas cargan tintas contra Somos Cambados, la formación que lidera Tino Cordal, a la que señalan porque no está dispuesta a ceder, amparándose en las áreas de gobierno que gestionó en el anterior mandato. “Otra candidatura, empatada en número de ediles con el BNG, exige además de la primera tenencia de la Alcaldía y la representación en la Mancomunidade, gestionar el área de Cultura, en la cual el BNG ha manifestado, desde el primer momento, su interés, al ser un espacio que gestionó cuando estuvo en el gobierno y muy relacionado con las señales de identidad de esta organización”, explican.

También censuran que, en las negociaciones se recurra constantemente al gobierno del anterior mandato, “obviando que el objetivo inmediato es la conformación de un cuatripartito y no el parcheo de lo que fue el bipartito” que formaron el PSOE y Somos Cambados. En este contexto, los nacionalistas asumen “el poco interés” de sus interlocutores para la conformación de un gobierno a cuatro, por lo que pospone cualquier participación a una eventual reunión hasta percibir algún gesto en esa dirección.

Otra de las cuestiones que censuran es que una de las cuatro patas del cuatripartito, José Ramón Abal, no participe en las reuniones en las que se está negociando el futuro del gobierno cambadés.

Este comunicado no tardó en encontrar respuesta por parte del resto de actores en las negociaciones. El primero en pronunciarse fue el propio Samuel Lago que, pese a considerar que las posibilidades de acuerdo siguen vivas, no dudó en calificar el paso dado por los nacionalistas como “innecesario; suponemos que será para meter presión a otros grupos, pero creemos que no es la vía ni la forma correcta de mantener una negociación”.

Lago insiste en que el acuerdo está “cerrado y acordado al 90% y solo nos falta negociar las últimas áreas, básicamente, la de Cultura, por lo que creemos que las diferencias son solventables siempre y cuando haya generosidad y ganas de entendimiento por todas las partes”. El regidor pone de ejemplo la postura que, desde el inicio, ha mantenido el PSOE en estas negociaciones, “sin poner líneas rojas y sin tener inconveniente en ceder áreas para las que tenemos capacidad de gestión y proyectos”.

Somos reunió ayer a su asamblea para analizar el comunicado del BNG, recordando a la formación nacionalista que, desde el inicio de las conversaciones “quedó claro que la representación en un cuatripartito sería en función de los votos obtenidos, así el PSOE tiene la Alcaldía y nosotros la 1ª tenencia de la Alcaldía por ser la segunda”. Es por esta razón que el reparto de áreas de gobierno “debe respetar la correlación de votos, por lo que Somos escogió como primera opción Cultura y cedemos Deportes y 20 áreas más para que el resto de formaciones de izquierdas pudiesen escogerlas, dejando fuera las que le corresponden a Cambados Pode”.