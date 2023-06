“Nos dedicamos a la interpretación con criterios históricos”

Josetxu Obregón aterriza, en el Clasclás comandando La Ritirata, una formación instrumental barroca que pondrá el punto alternativo a una programación de altura para Vilagarcía en esta sexta edición.

Apasionado de la música antigua, floreció desde muy pequeño su interés por el violonchelo tras rechazar el piano. Completando su formación en Países Bajos se especializó en este instrumento con el que ha dado la vuelta al mundo tocando en las salas más prestigiosas y alzándose con 13 galardones tanto internacionales como nacionales.

–Cuenta con una trayectoria extensa que comenzó a los 6 años con el violonchelo. Uno seguramente eche la vista atrás, ¿qué se le pasa por la cabeza?

–En muchas ocasiones empiezas como sin darte cuenta. Me gustaba mucho el instrumento, pero estuve compaginando, cuando era joven, los estudios de Música con los de Ingeniería Informática. Así progresivamente vi que mi vida iba más encaminada hacia la música y me llenaba más. Finalmente, dejé los estudios de Ingeniería y me fui a Países Bajos a especializarme en música antigua además del violonchelo.

Le han otorgado más de 13 premios tanto nacionales como internacionales, ¿tiene algún techo?

–Cuando eramos más jóvenes si que tuvimos un proceso habitual en el que estás en el conservatorio y vas haciendo más cosas. Una de ellas fue presentarnos a concursos. Sirvió para potenciarnos y colocarnos en el mercado. Con respecto a La Ritirata, desde la formación aspiramos a conseguir los mayores reconocimientos posibles.

–Para buena parte de la población el violonchelo es un gran desconocido, ¿qué le ha dado este instrumento?

–Desde niño compaginé violonchelo y piano. Mi padre era pianista y tenía un trío de cuerda. Cuando el grupo venía a ensayar, lo que más me llamaba la atención era el instrumento. Tengo el recuerdo de que el piano no me llenaba tanto y se fue quedando en un segundo lugar. Comencé como violonchelista moderno y, posteriormente, me especialicé en el repertorio antiguo.

–¿En qué momento se encuentra La Ritirata?

–Estamos celebrando nuestro décimoquinto aniversario, lo cual supone un momento importante para nosotros. Formé el grupo en 2008 con la flautista israelí Tamar Lalo y todo ha ido evolucionando con cada vez más conciertos y grabaciones. Estamos muy contentos. El grupo está consolidado y hemos sobrevivido a una pandemia que ha asestado un duro golpe al sector cultural. Creo que no podemos pedir más.

–¿Cómo ha sido la evolución de Josetxu y la formación?

–Con el paso del tiempo se va aprendiendo mucho. Vas haciendo giras, conciertos y de todo aprendes. Mi experiencia mayoritaria ha sido con el violonchelo moderno y colaborando con muchas orquestas de nuestro país como la Sinfónica de Madrid. En Países Bajos me especializo en música antigua y, al formar La Ritirata, han venido muchos músicos a tocar conmigo. Ha sido todo muy creativo y un proceso en el que tienes nuevas vivencias al estar en contacto con otros grupos.

–¿Hay espacio para la tradición en nuestro país?

–Sí. No nos podemos quejar. Hay muchos festivales como el Clasclás que representan la música histórica. Observamos que cada vez se suma más público. Tenemos espectadores que también siguen manifestaciones como la ópera u orquestas sinfónicas. Pienso que acercarse a conceptos como la música de cámara y un programa como el que hacemos nosotros es muy apropiada para todos los públicos.

–La música clásica ha pasado a lo largo de su historia por épocas duras.

–Ha habido un momento muy complicado después de la pandemia con la pérdida de público. Muchos abonados de salas de conciertos están escuchando la música en plataformas digitales y van menos a los conciertos en vivo. Aún así, se han mantenido muchos fieles y pienso que es un buen momento, se van creando nuevos públicos y la situación está más o menos estable. Ahora mismo no nos podemos quejar.

–¿Qué puede aportar La Ritirata a este Clasclás?

–Nuestro concierto va a ser especial y diferente. Nos dedicamos a la interpretación con criterios históricos. Llegamos con instrumentos del Barroco, como la guitarra barroca y la tiorba o el laúd.Tocamos una música con la que intentamos transportar a los espectadores a la Italia de 1600, momento en el que se compuso. Creo que es un punto interesante para una programación interesante como es el Clasclás. La verdad, nos hace mucha ilusión ir a Vilagarcía con nuestra visión histórica de la música y poderlo mostrar al público.