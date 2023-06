El PSOE recuerda en Vilagarcía la importancia de ganar las elecciones para mantener las inversiones de fondos europeos

El Partido Socialista avanza en su campaña de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Por este motivo, el candidato al Congreso de los Diputados por Pontevedra, David Regades, hizo parada en Vilagarcía, acompañado por Alberto Varela y Modesto Pose, para enfatizar la “clave local” con la que su partido afronta la defensa del gobierno de Pedro Sánchez en Moncloa.

Una de los trazos más gruesos en la estrategia progresista de cara a ganar en las urnas pasa por la defensa y mantenimiento de las inversiones realizadas en Vilagarcía y comarca gracias a los fondos europeos. El propio David Regades señaló que “483,5 millones de euros llegaron a la provincia en estos últimos años de fondos europeos, el mayor desembarco de fondos europeos de la historia de la democracia en España. Estos fondos, 140.000 millones de los fondos Next Generation, fueron destinados a España por la solicitud del gobierno de Pedro Sánchez y en contra del Partido Popular que no solo habló mal de estos fondos en España, sino que también fue a Bruselas a pedir que no se nos otorgasen”.

También quiso puntualizar el propio Regades que “una de las condiciones que puso Europa es la reforma laboral que consiguió en España transformar trabajos precarios en trabajos definitivos. Esa fue una de las condiciones que puso Europa. Cuando PP y Vox hablan de derogar la reforma laboral hablan de incumplir los acuerdos con Europa. Así como el salario de integración y otra serie de medidas que sirvieron para consolidar estos fondos europeos. Tanto Vox como el PP no cumplen el memorándum europeo que es imprescindible para tener esas partidas europeas”.

A su paso por Vilagarcía, también recordó las inversiones que se consiguieron para la ciudad como “el plan de sostenibilidad turística con más de 2,4 millones de euros y otros 6,5 millones para todos los concellos vecinos. O el Edusi con más de 5 millones, o los fondos para la restauración del patrimonio, para la transformación digital o la modernización del comercio, entre otros”.

Por su parte, Alberto Varela también enfatizó la importancia de acudir a las urnas porque “nos jugamos el volver a una España en blanco y negro, a una España que niega derechos de manera selectiva, que blanquea la violencia machista y a una España que se queja, también en Vilagarcía, de la colocación de la bandera arco iris”.

Añadió el alcalde de Vilagarcía que “Vilagarcía recibió 8 millones de fondos europeos, pero tenemos otros retos muy ilusionantes para la ciudad que dependerán de si hay o no un cambio de Gobierno. Pensemos en clave local, y a Vilagarcía lo que más nos interesa es el compromiso del Gobierno con esta ciudad. Así que pensemos en la comarca, pensemos en Vilagarcía y pensemos en no retroceder en derechos”.

Modesto Pose también intervino para subrayar que “nos estamos jugando el futuro entre Feijóo y Abascal, al que está irremediablemente unido, y el Partido Socialista. Entre la verdad y el rigor y el progresismo o las alternativas de la ignorancia, el negacionismo o la mentira”.