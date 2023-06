“Lo más importante es creer en el proyecto, lo cual implica muchísimo sacrificio.”

El amplio abanico de música que ofrece la sexta edición del Clasclás contará con una presencia muy especial para la jornada de hoy. Antonio Lagares Abeal, natural de Betanzos, que regresa a Galicia un año después como trompista del quinteto Azahar Ensemble.

En esta oportunidad, aterriza con el prestigio de haber tocado en las mejores salas europeas, el concurso internacional ARD de Múnich y una experiencia en Suiza que le ha permitido entender la música de una manera diferente con ese componente tradicional y, a su vez, romántico.

–Desde muy pequeño relacionado con la música ¿Tenía bien marcada su vocación?

–Mis inicios en la música son de casualidad. Cuando era pequeño practicaba fútbol y, además, hacía kárate y natación. Mis padres no sabían a qué actividad apuntarme que me gustara. Mi abuela conocía a un hombre de la Escuela de Música y allí me fui. Recuerdo que empecé con la trompeta y el solfeo. Me enganché. Luego me fui al conservatorio y toqué la trompa.

–Pasó buena parte de su formación en Suiza y, actualmente, reside Zúrich.

–Los dos primeros años estuve en Lausanne y, una vez llego allí, me encuentro un conservatorio preparado y con unas instalaciones de primer nivel. Además ves unas ofertas de educación amplias con un país con una tradición musical en la que mucha gente ha tocado o toca un instrumento. Rápidamente me meto en un mundo de “freelance” y comienzo a tocar en muchísimas orquestas de música de cámara. Cada ciudad de Suiza tiene sus tres o cuatro orquestas; la oferta cultural es muy amplia. En Lucerna, donde también estudié, vi una mayor conciencia musical.

–Su profesión le ha permitido visitar lugares emblemáticos como pueden ser Viena, Múnich o Salzburgo en los que la música tiene una importancia capital. ¿Se les puede pedir más al grupo?

–Es cierto que hemos visitado las mejores salas europeas. Cada año tenemos la suerte de volver o visitar lugares nuevos. Esta próxima temporada volveremos a tocar en la “Elbphilarmonie” de Hamburgo, eso quiere decir que la primera vez que fuimos les gustó mucho y nos han invitado a dar un concierto. Todo ello nos motiva a seguir día a día.

–¿En España está valorada lo suficiente la música de culto?

–Pienso que sí. Depende al lugar al que vayas tienes que moldear el repertorio. Está bien vista y bien valorada, especialmente en grandes ciclos donde el público es un poco más melómano. Sin embargo, seguimos con una tradición que apoya más a formaciones como los cuartetos de cuerda o tríos con cuerda y piano, en detrimento de grupos de viento. Es una pena. Pasa en España y en Europa.

–¿Cómo son las giras musicales de un grupo con una repercusión internacional?

–En lo personal al haber una confianza de poder hablar las cosas entre los componentes del grupo y al tener una relación fuerte, más allá del grupo, la gira se convierte en un disfrute. Aunque cansen los desplazamientos. En lo musical puede variar mucho, puedes tocar el mismo programa en varios sitios o realizar cuatro conciertos en Países Bajos y Alemania en el que nos pedían alguna obra diferente. Tienes que tener un gran programa preparado y es un desafío grande.

–Dentro de estas giras, el Clasclás le permite regresar a su Galicia natal un año después.

–Para mí es algo muy especial. No soy una persona que en Suiza esté echando de menos Galicia, soy pragmático: me gusta donde vivo y sé disfrutar las cosas buenas que tiene el país. Es cierto que cuando llegas a casa te sientes a gusto y piensas por qué no vienes más veces. La vida no nos permite hacer estas escapadas, pero es un gusto volver. Viene mi familia, amigos y es un lujo verlos.

“Azahar Ensemble es el punto de motivación más grande que he tenido en mi carrera”

–En 2010 se creó Azahar Ensemble, ¿qué le ha aportado la formación en el plano personal?

–Me ha dado y me da la inquietud por querer aprender e investigar. Es un grupo en el que podemos probar, volvernos locos con una versión y, realmente, es una especie de laboratorio. Es una escuela en la que hemos aprendido todos muchísimo y el punto de motivación más grande que he tenido en mi carrera. Me renueva las energías de seguir ligado a la música.

–Conjugar un quinteto con caracteres diferentes y sobre el escenario siempre es complicado.

–Es muy complejo. Tengo alumnos que me preguntan cómo hacer a la hora de montar un grupo. Les respondo que lo primero es tener la suerte de encontrar gente con la que te llevas bien y luego tener la oportunidad de poder hablar, debatir o quejarte. Es fundamental. Así, lo más importante es creer en el proyecto, lo cual implica muchísimo sacrificio.

–Ganaron el prestigioso concurso Internacional ARD de Múnich ¿qué supuso para el quinteto?

–Lo que te da un concurso como este es un sello de calidad. Es el más importante tanto en el quinteto de viento como en instrumental. Te abre las puertas para que agentes quieran contactar contigo y cuando vendan un concierto se puedan respaldar en ello. Te permite tener un prestigio.