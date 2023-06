Vilanova tiene cuatro liberados y crea la figura de “persona de autoridad” en las parroquias

Cuatro liberados y la aparición de la figura de “persona de autoridad” en varias parroquias. Estas son algunas de las novedades que tendrá, durante los próximos cuatro años, el Concello de Vilanova de Arousa después del pleno de organización, en el que se trataron desde los emolumentos que se van a cobrar hasta el número de representantes en la Mancomunidade de O Salnés, pasando por las áreas que gestionará cada uno de los integrantes del gobierno.

La polémica estuvo en los sueldos que cobrarán los cuatro liberados. Así, Gonzalo Durán recibirá un salario de 58.080 euros brutos, mientras los otros tres liberados (Javier Tourís, Eliana Vidal y Ana María Carballa) percibirán 32.631 euros, es decir, unos 220.000 euros anuales, si se añaden los salarios del jefe de gabinete y un asesor nombrados por la Alcaldía. Estas cifras fueron criticadas por los grupos de la oposición, especialmente el BNG, que calificó de excesivo “el incremento del 10% que experimenta el coste del grupo de gobierno, ya que se lleva hasta el máximo la ley”. Insistió Carmela Alfonso en que “no parece muy “acaído” que, mientras los trabajadores sufren para conseguir un ligero incremento pese a la gran inflación, "este Concello opte por premiar a sus gobernantes con esta subida”. Desde el grupo de gobierno negaron esas afirmaciones y aseguran que el incremento es de un 8,5%, pero no con respecto al pasado año, sino al inicio del mandato pasado, es decir, que la actualización sería por los últimos cuatro años en los que no se habrían tocado los salarios. Además, aseguran que son de los gobiernos más baratos de la comarca. El PSOE hizo hincapié en que los emolumentos por asistencia a pleno o participar en las comisiones se habían reducido, por lo que Durán aceptó también subirlas un 10%, con la censura del BNG que recordó a los socialistas y al grupo de gobierno que “aquí no venimos a cobrar más”.

Una de las principales novedades con respecto a otros años es la inclusión del término “personas de autoridad” en varias parroquias, personas designadas por la Alcaldía que actuarían como enlace entre esta y los vecinos sin recibir compensación económica. Los elegidos serían Ricardo Carro en Vilanova, Sergio Pérez en Caleiro, Rosa Leiro en Vilamaior y María Costa en András. La oposición cuestiona estos nombramientos, sobre todo si se tiene en cuenta que hay concejales de todas esas parroquias que pueden ejercer perfectamente esa función.

Expropiación de terrenos para la senda de As Patiñas

Antes del pleno de organización, el pleno aprobó por urgencia la declaración de expropiación de terrenos para la senda de As Patiñas a Rego de Alcalde. La explicación de Durán a este respecto es que “queremos ir tramitándolo para que, cuando se inicie el expediente, tener todo listo ya y agilizar su construcción”. Además, recuerda que Costas se sacó un informe que apunta que “para meter la tubería, es necesario construir antes una senda, y eso es lo que vamos a hacer, aunque haya que levantar todo después, pero no nos queda otra. PSOE y BNG votaron en contra por diferentes motivos. Los primeros recordaron las propias palabras del regidor en plena campaña electoral, el 16 de mayo, en las que afirmó que “había llegado a un acuerdo con los propietarios para ceder gratis los terrenos, por eso no tiene sentido que ahora se expropien”. El BNG aseguró que “el proyecto no cumple con los mínimos para su contratación, es más, dicen que estuvo en exposición pública pero es imposible de encontrar en la plataforma de contratación, a lo que se suma un gran número de incoherencias en el diseño, además de que no se trata de algo urgente para no tratar en comisión informativa”.

Tres del PP a la Mancomunidade

Gonzalo Durán, Adrián Baños y Nuria Morgade serán los tres representantes de Vilanova en la Mancomunidade, tres votos para el Partido Popular que aspira a recuperar la presidencia de la entidad.