Investigan un atropello con fuga y una herida leve en una gasolinera de Ribadumia

La Guardia Civil investiga un presunto atropello con fuga que se registró en una gasolinera de Ribadumia y que terminó con una herida que se negó a ser trasladada a un centro sanitario pese a tener un golpe en la cabeza. Todo ocurrió poco antes de las 8.00 horas, cuando un particular alertó al 112 de que en la gasolinera de Barrantes habían atropellado a una joven. En la interlocución, el testigo narraba que dos mujeres habían llegado en un vehículo a la gasolinera, se había iniciado una fuerte discusión y una de ellas había descendido del mismo. La conductora habría decidido continuar trayecto y, en el intento de su compañera por impedírselo, la habría atropellado, causándole daños en la cabeza y en una pierna.

La conductora no se quedó a ver cuál era el estado de su acompañante y abandonó el lugar, no sin antes golpear a otro vehículo que pasaba por las inmediaciones de la gasolinera. Sin embargo, varios testigos pudieron recoger los datos de la matrícula, que entregaron a los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar tras ser alertados por el 112 y que la llamarán para tratar de esclarecer lo ocurrido en la entrada de la gasolinera. También acudieron al punto efectivos de Protección Civil de Ribadumia, una ambulancia del 061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico que se encontraron con una herida que se mostraba muy agresiva y se negaba a colaborar ala hora de esclarecer lo ocurrido, antes de decidir, de forma voluntaria, no ser trasladada a un centro sanitario,explicaron.