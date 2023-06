A Illa capitaliza los actos contra el consumo y el tráfico de drogas

Poco antes de la celebración de las elecciones del pasado 28 de mayo, A Illa se convirtió en el último municipio que aprobó su incorporación al patronato de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico (FGCN). Ese fue uno de los dos grandes motivos que han trasladado los actos del Día Internacional contra el Tráfico de Drogas, que se celebra cada 26 de junio, al pequeño municipio arousano. El otro ha sido que es un punto sensible para las organizaciones que se dedican al tráfico de estas sustancias, una localidad que “sufre a estos sinvergüenzas, por lo que tratamos de hacer una llamada de atención sobre la apuesta de la sociedad de A Illa para luchar contra esta lacra”, explica Fernando Alonso, gerente de la entidad.

En el acto que se celebró ayer en la plaza de O Regueiro y en el que participaron medio centenar de personas, se procedió a la lectura de un manifiesto y a firmar la bandera blanca contra la droga, completando la jornada con una pequeña actuación musical. En el manifiesto, que fue leído por Manuel Couceiro Cachaldora, presidente de la FGCN, y por Luis Arosa, alcalde del municipio. En ese manifiesto, Cachaldora hacía hincapié en que la edición de este año se centraba en la adicción a las drogas, una situación que “no es una elección personal y, sin embargo, muchas personas acaban sufriendo por ello causa estigma y discriminación, lo que puede dañar, todavía más, su salud física y mental, impidiéndoles acceder a la ayuda que necesitan”. La edición de este año es “un llamamiento a romper esa discriminación. Si logramos detener ese estigma ayudamos a las personas con trastornos por consumo de drogas a buscar ayuda y a recibir la atención necesaria para recuperar sus vidas. Todo el mundo debe saber que los trastornos por consumo de drogas son tratables y que el apoyo y la intervención temprana resultan cruciales”, explicó

La prevención es el otro punto de apoyo de la lucha contra el consumo de drogas, señalando el hecho de que, por cada dólar invertido en prevención se pueden ahorrar al menos diez en costes sanitarios, sociales y de lucha contra la delincuencia”. Insistió en “desnormalizar el consumo de estupefacientes” y fomentar un ocio mucho más sano y alternativo.

En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico, Cachaldora destacó el hecho de que la situación actual no es precisamente halagüeña ya que los índices de tráfico de drogas están entre los más altos de la historia. Se da la circunstancia de que en España “confluyen grandes rutas internacionales con destino a Europa. Así nuestro país está literalmente inundado de drogas, principalmente de hachís del Sur y de cocaína del otro lado del Atlántico con las costas gallegas como uno de sus destinos favoritos. Todo ello a pesar de la meritoria labor que realizan las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales comprometidos; profesionales que trabajan con las manos atadas por una legislación tímida y garantista que ofrece demasiadas facilidades a grandes y peligrosos narcotraficantes”.

Alonso va mucho más allá y no duda en afirmar que “los narcos quieren silencio y que no se hable de esta situación, pero nosotros queremos hablar de estos problemas, ayudar a que se visibilice y llamar la atención sobre algo que está sucediendo y a lo que hay que buscarle una solución, que no se trata de un problema menor”. No en vano, recuerda la llegada del narcosubmarino o la aparición de un laboratorio de elaboración de cocaína en Cotobade, algo que es “muy peligroso para toda nuestra sociedad”.