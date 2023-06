O Salnés sigue sin recuperar el ritmo de población: Solo un niño por madre

Aunque pueda parecer que la población de O Salnés se ha estancado en los últimos años, en parte por la llegada de inmigrantes de países latinamericanos, lo cierto es que cada año se produce un importante retroceso. El dato que acaba de ofrecer el Instituto Galego de Estadística es muy elocuente: el saldo vegetativo de la comarca de O Salnés fue negativo en 2022 en 617 personas, con una mortalidad que duplica a la natalidad.

Obviamente datos muy preocupantes que son consecuencia de una elevada tasa de defunciones, en especial derivadas de la avanzada edad, pero sobre todo porque continúa bajísimo el promedio de nacimientos, que ronda la unidad por cada mujer, salvo casos excepcionales como el de Meis donde el porcentaje alcanza el 1,26 por madre.

El estudio sobre población refiere todavía datos provisionales que requieren una revisión, pero dan una idea clara de hacia donde evoluciona la población arousana, si bien todavía no se puede activar la alarma que existe en la llamada España vaciada.

Respecto a la población comarcal, la estadística que acaba de ver la luz subraya que la forman un total de 110.255 personas, de las que 53.489 son hombres y 56.766 mujeres, un dato lógico en tanto que estas tienen unas mayores expectativas de vida.

Pero estas cifras en absoluto pueden calificarse de halagüeñas en tanto que también están sumados los 3.711 extranjeros que se han empadronado en alguno de los nueve municipios de referencia.

La clave más significativa la proporciona sin embargo el hecho de que en 2022 han nacido un total de 608 niños, pero el número de fallecidos casi lo duplica, hasta 1.250, lo que supone que haya esos 617 vecinos menos de los que se habló con anterioridad.

En el amplio estudio de Estadística también se pone de relieve que a finales del pasado ejercicio había 6.560 parados en la comarca, una cifra que puede considerarse extremadamente positiva en tanto que en la comarca llegaron a estar anotadas en la lista del desempleo un total de doce mil residentes.

Con relación a datos económicos cabe poner en valor que la renta media de los arousanos es de 14.200 euros, una cifra promedio con la del resto de la provincia de Pontevedra.

Desglosado por municipios, cabe indicar que Vilagarcía cuenta con una población de 37.677 habitantes, de los que 18.020 son hombres y 19.657 mujeres, con una edad media de 45 años y medio. En la localidad se registró un saldo vegetativo de 219 personas, pues a los 202 nacimientos hay que contrarrestar las 421 defunciones. Se casaron en ese año un total de 147 parejas.

Vilanova, por su parte, contabilizaba a finales del pasado año una población de 10.240 vecinos, con 4.961 varones y 5.279 mujeres. En esta localidad también la resta entre nacimientos (53) y defunciones (108) es negativa en 55 individuos. La renta de los habitantes asciende a 13.408 euros y son 609 las personas que todavía buscan un empleo.

Cambados es otra de los municipios que acusan una tendencia parecida con 13.671 vecinos, de los que 6.595 son hombres y 7.076 mujeres. En este pueblo se adquirieron 83 cunas y el número de entierros fue de 158. La edad media en la localidad es de 44 años, mientras que el paro asciende a 795 personas.

Por su parte O Grove cuenta con una población de 10.809 individuos (5.314 hombres y 5.495 mujeres), una localidad en la que también ha habido más defunciones (126) que nacimientos (53), por lo que acusa la línea descendente de la que se viene hablando. En la localidad meca, el paro es de unas 650 personas, mientras que la renta media de los vecinos asciende a 13.607, muy por debajo de otras localidades de O Salnés (casi mil euros de diferencia con Vilagarcía, por poner un ejemplo).

En cuanto a Meaño, es una de las pequeñas localidades del corazón interior de O Salnés que alcanza los 5.292 residentes, de los que 2.575 son varones y los restantes 2.717 son mujeres, con una renta media de casi trece mil euros, con referencia a las tablas del año 2022.

En Meis, la población sumó 4.735 vecinos, de los que 2.285 son varones y 2.450 mujeres, con un paro de 251 individuos y una renta de casi 13.250 euros. Esta localidad es limítrofe con Ribadumia y parecidas características pues con 5.193 habitantes son 2.542 hombres y 2.651 féminas, con un paro de 231 individuos y una renta de 13.063 euros.

Similares números se pueden hacer en A Illa que aunque no alcanza los 5.000 habitantes (son 4.878) tampoco pudo frenar el descenso biológico con más defunciones que nacimientos, por lo que va a resultar complicado revertir la situación.

Tantos coches matriculados como personas

Aunque es cierto que la población ha sufrido un duro batacazo en los últimos ejercicios con una caída en O Salnés que ronda las quinientas personas por año, esto contrasta con el parque móvil que parece aumentar exponencialmente aunque la economía no sea de las más altas de Galicia. El hecho es que el número de vehículos, turismos y pesados, en la comarca de O Salnés casi es igual al de habitantes, indiferentemente de la edad que tengan, En todas las casas, según estos datos, tiene que haber un mínimo de un vehículo si se tiene en cuenta que los 110.000 habitantes tienen 90.054 coches matriculados, y obviamente el sector de población menor de 16 años (14.423) no tienen licencia. Vilagarcía, por poner un ejemplo cuenta con 26.000 vehículos, O Grove 8.760 y Meaño tiene exactamente el mismo número de matrículas (5.292) que vecinos. Otro de los datos importantes que aporta Estadística en esta ocasión es el referido al número de empresas importantes en la comarca, pues cuatro de las que están asentadas en la localidad dan empleo a más de 250 trabajadores. Asimismo es de subrayar que la práctica totalidad de los municipios cuentan con industrias medianas, de hasta 250 empleados. La educación es otro de los valores que se incluyen en el estudio, con referencias exactas a alumnos de Educación Infantil, Primaria y ESO, con unos índices muy parecidos a la provincia de Pontevedra y de Galicia. No menciona el bachiller, FP o aquellos jóvenes que cursan grados en la Universidad.